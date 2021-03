Teresa Cilia: “Mio marito Salvatore ha il Covid”/ “Non sta bene, brutta tosse”

Sono giorni di preoccupazione per Teresa Cilia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato nelle ultime ore di aver vissuto giorni abbastanza difficili dopo aver scoperto che suo marito Salvatore di Carlo ha il Covid. “Sono stati due giorni un po’ così. – ha esordito la Cilia in una serie di storie pubblicate su Instagram –

, ha ammesso. Vivendo insieme, anche Teresa si è dunque auto isolata in attesa del responso del tampone. “Sono in questa stanza da due giorni, esco solo per cucinare, non voglio far rischiare la mia famiglia. Sto già prendendo delle vitamine.” ha infatti spiegato.

Teresa Cilia preoccupata: “Spero che i sintomi di mio marito non diventino più gravi”

Teresa Cilia ha ammesso di essere abbastanza preoccupata per la situazione e di essere dunque in attesa di chiarimenti. “Ho un po’ di confusione e ansia, perché non si capisce la prassi di tutta questa situazione, – ha raccontato l’ex di Uomini e Donne su Instagram, per poi chiarire che – ci siamo chiusi subito in casa appena mio marito ha fatto il tampone. Sto chiamando per capire quando dovrò fare il tampone, da quello che ho capito dovrò aspettare dieci giorni, in assenza di sintomi. Se dovessi avere sintomi dovrò chiamare subito il medico.” La speranza è comunque quella che la situazione di suo marito Salvatore rimanga stabile nei prossimi giorni: “Spero comunque che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha una brutta tosse. Speriamo bene.”

