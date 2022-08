“Teresa Langella concorrente al Grande Fratello Vip 7″/ Indiscrezione bomba sull’ex di Uomini e Donne

Teresa Langella di Uomini e Donne nel cast del Grande Fratello Vip 7?

Mentre Alfonso Signorini si diverte a lanciare di tanto in tanto nuovi indizi sul cast del Grande Fratello Vip 7, dal web fioccano indiscrezioni che annunciano nomi dati quasi per certi. Nelle ultime ore il presunto cast della prossima edizione del reality si è allargato con il nome di una ben nota e amata tronista di Uomini e Donne: Teresa Langella.

Teresa Langella ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista tre anni fa, dopo un’avventura nei panni di tentatrice a Temptation Island. Lì ha conosciuto Andrea Dal Corso di cui si è innamorata. La scelta, però, non è andata nel migliore dei modi perché lui non si è presentato, dandole di fatto un due di picche. Accortosi del suo errore, Andrea è però tornato sui suoi passi cercando di farsi perdonare da Teresa che, dopo molti tentennamenti, ha deciso di vivere questa storia d’amore. Da allora Andrea e Teresa non si sono più lasciati.

Teresa Langella e Asia Gianese: faccia a faccia al GF Vip?

Teresa Langella si starebbe ora preparando ad allontanarsi per un bel po’ (potrebbero essere anche sei mesi!) dal suo Andrea, visto che, stando a quanto rivela l’esperto di gossip Amedeo Venza, sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Una scelta che farà sicuramente contenti i fan di Uomini e Donne, visto che ad oggi Teresa e Andrea sono una delle coppie più amate nate grazie al programma. Potrebbero però non mancare colpi di scena e intoppi visto che si parla della presenza al GF Vip anche dell’influencer Asia Gianese che in una story ha lanciato un avvertimento che sembrava essere rivolto proprio al fidanzato di Teresa: “Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa”, ha scritto. Insomma, scintille in arrivo nella Casa!

