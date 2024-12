Andrea Dal Corso, chi è l’ex corteggiare di Uomini e Donne e il matrimonio con Teresa Langella

Tra i volti usciti da Uomini e donne nel corso degli anni non possiamo non citare Andrea Dal Corso, che ha poi trovato l’amore con Teresa Langella dopo l’esperienza nel dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. In una intervista concessa a Verissimo prima del ritorno di oggi domenica 15 dicembre 2024, Andrea Dal Corso si era lasciato andare a delle rivelazioni molto importanti rievocando il momento delle nozze andate in scena pochi mesi fa: “Volevamo fermare il tempo, anche se io so trattenere le emozioni, avevo dentro un vortice, ho provato a immaginare tante volte quel giorno, ma viverlo è tutt’altra storia, quando ho visto entrare Teresa in chiesa, non riuscivo a fermare le lacrime”

E adesso il prossimo passo per Andrea Dal Corso e Teresa Langella sembra quello di un figlio, la coppia è davvero pronta per allargare la famiglia? “Ci penseremo e lo faremo con i nostri tempi” ha confessato il modello.

Andrea Dal Corso e l’emozione delle nozze: “E’ stato fantastico”

Dopo essersi concessi il viaggio di nozze, Andrea Dal Corso e Teresa Langella si apprestano a tornare a Verissimo per raccontare nel salotto di Silvia Toffanin come stanno andando i primi mesi di matrimonio. Nel corso di una vecchia intervista concessa a Verissimo, Andrea Dal Corso ha aperto la scatola dei ricordi, soffermandosi

“A due persone nel corso della vita può succedere di tutto, ma credo che la stima per un figlio sia incredibile, mia mamma è più impostata e tiene dentro le emozioni, ma vederla così stato davvero bello” ha confidato Andrea Dal Corso riguardo alla travolgente emozione vissuta dalla mamma il giorno delle nozze. E adesso alla coppia nata grazie a Uomini e donne non resta che mandare avanti la loro vita all’insegna dell’amore.