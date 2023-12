Teresa Langella e Andrea Dal Corso annunciano la data ufficiale delle nozze/ “Abbiamo spostato tutto a…”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano il 14 settembre 2024: l’annuncio

Il sogno di Teresa Langella e Andrea Dal Corso si concretizzerà il prossimo anno, quando la coppia convolerà a nozze coronando così la loro storia d’amore. I due ex protagonisti di Uomini e donne sono pronti a compiere il passo decisivo: dopo essersi conosciuti nel programma condotto da Maria De Filippi, ora stanno pianificando nel dettaglio il giorno più importante della loro vita insieme. Come raccontato dall’ex tronista nelle Instagram stories, è stata anche scelta la data ufficiale del matrimonio, diversa da quella inizialmente comunicata.

“Andre ha voluto cambiare data del matrimonio. C’è stato un cambio, eravamo un po’ indecisi sul mese di maggio, perché inizialmente era maggio, vi ricordate?“, spiega la Langella, che in un’intervista a Fanpage rilasciata pochi mesi fa annunciò che il grande evento si sarebbe celebrato la prossima primavera. Ora, però, le cose sono cambiate: “È stato difficile, anche con la location, trovare una data in quel mese lì. Quindi abbiamo spostato tutto a settembre. Giorno? 14!“.

Teresa Langella in vista del matrimonio: “Trovato e confermato la location“

Nelle Instagram stories di coppia, condivise da Teresa Langella sul proprio profilo, è stata dunque annunciata la data ufficiale delle nozze: il 14 settembre. L’ex tronista è raggiante e mostra tutta la sua felicità per aver fissato la data più importante, ora comunicata ai suoi affezionati followers: “Questa cosa dovevo dirla per forza anche a voi. Dopo mesi e mesi di ricerca, abbiamo trovato e confermato anche la location“. Settembre 2024 – salvo ulteriori rinvii – sarà dunque un mese speciale per la coppia. Da Uomini e donne alle nozze: per Teresa Langella e Andrea Dal Corso il futuro si prospetta roseo e carico di amore e felicità.











