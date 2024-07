Teresa Langella e gli abusi subiti dal chirurgo: “Confido nella legge”/ “La mia esperienza è stata un orrore”

Teresa Langella ricorda le molestie subite dal chirurgo: “Calvario senza fine“

Teresa Langella è tornata a parlare sui social di quanto accaduto qualche anno fa, quando è stata molestata dal chirurgo che l’ha operata al seno. L’ex tronista di Uomini e donne, nonché fidanzata e futura moglie di Andrea Dal Corso, ha condiviso nelle scorse ore una story sul suo profilo Instagram, in cui ha ricordato l’incubo cui è andata incontro e che non ha ancora la parola “fine”. “Chi mi segue da tanto tempo sa che sono stata operata al seno e che la mia esperienza è stata un orrore, un calvario senza fine!“, ha ammesso.

La vicenda non si è ancora conclusa e lei stessa non è ancora riuscita a metabolizzarla del tutto, ma spera che la giustizia possa fare il suo corso: “Oggi provo a guardare avanti ma non è sempre facile, aspetto con ansia e confido nella legge con la speranza nel cuore, che nell’ultima sentenza sarà fatta finalmente giustizia. Per me e per tutte quelle donne che oggi non ci sono più“.

Teresa Langella, il racconto dell’incubo iniziato nel 2018

Le molestie subite dal chirurgo, quel chirurgo di cui si era ciecamente fidata quando si sottopose all’intervento al seno di mastoplastica additiva nel 2018, sono ancora una ferita aperta per Teresa Langella. In un’intervista rilasciata a Fanpage nel settembre 2023, l’ex tronista aveva così raccontato il calvario vissuto: “Io ho cercato di insabbiare tutto e andare avanti; ero nelle mani di un dottore, non riuscivo a credere che fosse successo davvero. Sono andata avanti con una vergogna dentro incredibile, mi sentivo meno pesante a nascondere tutto, temevo che pensassero cose brutte di me… Quando iniziai a parlarne, presi consapevolezza ed iniziai ad avere attacchi di panico, di ansia”.

Ora il suo augurio è che venga fatta giustizia, intanto però è in arrivo per lei una gioia incontenibile: il prossimo 14 settembre è la data in cui verrà celebrato il matrimonio con Andrea Dal Corso, a coronamento della loro meravigliosa storia d’amore.











