Paura per Teresa Langella: incidente in piscina per il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne

Momenti di preoccupazione per Teresa Langella e la sua famiglia nella giornata di ieri. L’attesa e la gioia per le imminenti nozze con Andrea Dal Corso sono state per un attimo messe in pausa da un incidente che il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto in piscina. A raccontarlo è stato proprio lei su Instagram, in una serie di stories in cui spiega nel dettaglio l’accaduto.

Teresa Langella e gli abusi subiti dal chirurgo: "Confido nella legge"/ "La mia esperienza è stata un orrore"

“Vi devo raccontare. – ha esordito Teresa – Papà si era addormentato sul materassino. Siamo in piscina. Praticamente lui era su quello rosso. All’improvviso, non ci eravamo accorti di niente, né io, né mamma, nemmeno le mie zie. Andrea vede che all’improvviso papà cade giù, affonda, e non ritorna più su.” A quel punto, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha perso un istante e si è tuffato per salvarlo: “Si fionda in piscina, tre metri e mezzo di profondità, lo riporta su, mia zia lo guarda, tutti che lo guardiamo, ma che è successo? No vabbè comunque sembrava un film. Niente, Andrea oggi ha salvato papà.”

Matrimoni Uomini e Donne 2024: quali sono le coppie che si sposano?/ Due nozze a breve, due 'saltate'

Andrea Dal Corso e Teresa Langella: meno un mese alle nozze

Andrea Dal Corso ha salvato il padre di Teresa Langella, e in uno scatto pubblicato dall’ex tronista su Instagram, si vede proprio l’uomo che abbraccia il suo futuro genero dopo l’accaduto. Momenti di preoccupazione, dunque, che si sono risolti nel migliore dei modi. Dopo lo spavento, Teresa e Andrea tornano ad occuparsi dei preparativi delle nozze che sono previste tra meno di un mese in Costiera Amalfitana. Un evento che i fan che seguono la coppia dal loro primo incontro a Uomini e Donne attendono con ansia ormai da anni.