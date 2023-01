Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne si sposano/ Proposta di matrimonio in Africa: il video

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano: arrivata la proposta di matrimonio!

Fan di Uomini e Donne in delirio di fronte alle immagini di una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre. È quella che Andrea Dal Corso ha fatto alla sua Teresa Langella durante la loro vacanza in Africa, alle Seychelles. Andrea e Teresa sono una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne, e la loro storia è stata una delle più tortuose e al contempo appassionanti del programma.

Ad annunciare che le nozze sono in arrivo è stata proprio Teresa, pubblicando su Instagram un video che mostra passo dopo passo come ha ricevuto la fatidica e attesa proposta da Andrea. Quest’ultimo le ha scritto sulla sabbia bianca di una isoletta ‘Terry vuoi sposarmi?’ e gliel’ha mostrato portandola in elicottero. Insieme sono poi atterrati sull’isoletta e qui Andrea si è inginocchiato, porgendole l’anello e delle rose rosse. In lacrime Teresa gli ha risposto di sì.

Teresa Langella al settimo cielo: “Ho detto sì ad Andrea Dal Corso!”

“E chi se lo sarebbe mai aspettato”, ha esordito Teresa Langella a corredo del video della proposta di matrimonio. “Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo.” continua.

L’ex tronista poi racconta: “Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’ Emozione così grande.. ferma il tempo. Ho detto Sì… – fa quindi sapere Teresa – all’ Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”

