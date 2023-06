Teresa Langella e Andrea Dal Corso, gli haters: “Sempre in vacanza, non avete una vita vera?”/ Lei sbotta!

Teresa Langella e Andrea Dal Corso nel mirino degli haters per la vita ‘sempre in vacanza’

Mentre vanno avanti i preparativi per il matrimonio, Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano a seguire i propri impegni lavorativi, che spesso li portano a dover viaggiare in giro per il mondo. La coppia è solita mostrare attraverso i social le bellissime location che li ospita oltre alle varie esperienze vissute nel corso dei loro viaggi. Una pratica che tuttavia solleva contro la coppia di Uomini e Donne anche polemiche.

“Ma state sempre in vacanza? Non ce l’avete una vita vera?”, è uno dei commenti degli haters della coppia, alla quale Teresa ha però deciso di replicare. Con una serie di stories pubblicate su Instagram, l’ex tronista si è detta stanca di ricevere spesso commenti di questo tipo.

Teresa Langella risponde alle critiche con un lungo sfogo

“Non è per far polemica, anche perché ad oggi a volte ancora ci rimango male. Poi, però, mi viene da sorridere. – ha esordito Teresa Langella su Instagram – Non mi resta che fare questo quando leggo il messaggino solito standard ormai oltre 4 anni ‘sempre in vacanza. Posso dirvi la verità? Se tutte le vacanze fossero così staremmo proprio male. Perennemente con un cellulare in mano“, ha tuonato.

Quindi ha aggiunto: “Certo, non stiamo in miniera, però sarebbe bello riuscire a viversi queste strutture e resort che sono incredibili. Invece, quando si realizzano contenuti sono ore e ore di riprese“. In conclusione, Teresa ha spiegato che c’è molto di più dietro di ciò che si vede sui social: “Oggi abbiamo un team di 15 persone da gestire, questo per dire che chi lavora e fa parte di un team sa che cosa significa vivere tutto questo. So che non dovrei dare nessuna spiegazione, però è più forte di me voler chiarire le cose”.

