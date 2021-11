Teresa Langella, ex Uomini e Donne molestata da un medico?/ “Volevo insabbiare il ricordo, ma poi…”

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, sta cercando di mettere alle spalle un periodo piuttosto complicato e doloroso. Da pochi mesi ha cominciato un lungo cammino in tribunale per denunciare un medico chirurgo, che avrebbe abusato di lei. La tronista partenopea, attualmente impegnata con Andrea Del Corso, ha trascinato in aula un professionista, che l’avrebbe molestata in occasione di una visita medica a cui si era sottoposta di recente.

Un episodio che per molto tempo la ventinovenne napoletana ha tenuto per sé, finché non ha trovato il coraggio di compiere azioni forti e concrete. “Ho vissuto nella convinzione di potere insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare basta”, ha raccontato tempo fa la Langella ai suoi follower.

Teresa Langella e le presunte molestie: “Mi tremano ancora le mani”

“Dovevo raccontare come mi sono sentita e mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani”, le sue parole in lungo e sentito post pubblicato su Instagram nelle scorse settimane.

“Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto. Chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”, il sento sfogo condiviso dalla tronista sui suoi canali social, in attesa chiaramente di ottenere giustizia su una vicenda che evidentemente l’ha segnata profondamente. Il processo giudiziario è ancora nelle prime fasi, l’ultima parola chiaramente spetterà ai giudici per capire come sono andate davvero le cose.

