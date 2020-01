Teresa Langella in business class/ È polemica, Andrea: “Non belate!” (Uomini e donne)

Scoppia la polemica che travolge Teresa Langella ad un passo dalle sue annunciate vacanze alle Maldive. La bella tronista di Uomini e donne aveva rivelato di volersi assentare dai social per un po’ per riposarsi ma, a quanto pare, il suo ultimo post ha creato non poco scompiglio. In molti avevano pensato che il suo addio fosse legato alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 ma, in realtà, la napoletana e il suo Andrea Dal Corso avevano prenotato un bell’aereo per volare alle Maldive. Fin qui tutto a posto se non fosse che la bella tronista ha voluto mostrare la sua bella poltrona in business class creando scompiglio sui social con parte degli utenti pronti ad inveire contro di lei rea di non essere “nessuno” per stare in business class come i vip. D’altronde cosa si aspettava Teresa se non una scia di polemiche se già succede quando sono i veri vip a finire nel mirino quando ostentano ricchezza?

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO TRAVOLTI DALLE POLEMICHE

In difesa di Teresa Langella si è schierato il suo fidanzato Andrea Dal Corso che ha voluto chiarire il fatto che lei non voleva volare in business class e che è stato lui ad insistere: “Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta, lo volevo fin da bambino e ho insistito perché Terry non voleva. Per cui finitela di belare e godetevi la vostra di Vita. Cheers & Love!”. A lui ha fatto eco proprio la tronista napoletana che si dice stanca di doversi giustificare e proprio in risposta al fidanzato ha scritto: “Fai bene o fai male,se qualcosa irrita(e chi lo fa dovrebbe fare i conti con se stesso) avranno sempre da ridire ❤️ #noisappiamo ed io sono stanca di dovermi giustificare del nulla,quindi va bene così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA