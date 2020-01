Teresa Langella/ Uomini e Donne: Nuovo lavoro da conduttrice, le parole di Andrea

Teresa Langella oggi debutta in radio. La ex tronista di Uomini e Donne infatti, è stata arruolata da Radio 105 alla conduzione di un format creato ad hoc. La campana tramite le Instagram Stories, ha avuto modo di svelare la lieta novella, condividendo la sua gioia con gli estimatori. “L’idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto. Mai avrei pensato, soprattutto di darvi questa notizia per me motivo di gioia immensa infinita. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Mi stanno venendo i brividi”. L’appuntamento con Teresa partirà proprio oggi, dalle 18 alle 20. Dopo avere mandato un bacio al suo pubblico, è comparso Andrea Dal Corso aprendo la porta: “E io sono fiero di te!”, ha esclamato.

Teresa Langella, il debutto in radio per l’ex di Uomini e Donne

Lo scorso novembre, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno rilasciato anche una intervista di coppia tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne, svelando come sta procedendo la loro storia d’amore. “Tra noi va a gonfie e vele. Naturalmente ogni tanto si discute, tuttavia sarebbe anormale il contrario. Mi sento felice di avere Andrea nella mia vita. (…) il desiderio di viverci quotidianamente oggi è diventato un bisogno!”, ha confidato l’ex tronista. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Andrea, il quale ha dichiarato: “Tutte le volte che credo di aver raggiunto l’apice del mio sentimento, il limite si sposta sempre più in alto. È incredibile scoprire come finiscano per mancarti anche i difetti dell’altra persona. Questo ha fatto nascere in noi il forte desiderio di una convivenza”.

