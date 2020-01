Teresa Langella Vs Mara Fasone/ “Preghi le agenzie per lavoro!” (Uomini e donne)

E’ scontro social tra le ex troniste di Uomini e donne Teresa Langella e Mara Fasone e per un attimo sembra di tornare al momento in cui le due hanno condiviso il trono e la trasmissione con Lorenzo Riccardi, seppur con esiti diversi. La Fasone andò via, diciamo così, mentre Teresa Langella portò il suo percorso fino in fondo scegliendo Andrea Dal Corso e beccandosi un no in villa salvo poi risolvere tutto con il dietrofront di lui e il lieto fine. Da allora è passato quasi un anno ma, a quanto pare, la Fasone non ha ancora mandato giù le accuse e le frecciatine di Teresa Langella durante il trono e così ha preso la palla al balzo in questi giorni per darle nuovamente contro. Dopo la foto in business class della napoletana, le accuse e le polemiche social non sono mancate e così Mara Fasone è andata all’attacco sui social al grido di: “Il karma esiste… non hai ancora visto niente Teresina… ciò che semini raccogli prosciuttina”.

SCOPPIA LO SCONTRO SOCIAL TRA TERESA LANGELLA E MARA FASONE

Secondo quanto lascia intendere Mara Fasone sembra che Teresa Langella abbia bisogno di chi le paghi la vacanza ma proprio per questo la napoletana ha pensato bene di rispondere a tono poco fa usando le storie di Instagram: “C’è chi le vacanze, le bollette, la casa, le spese condominiali, la prossima volta ti faccio l’elenco, se le paga da sola, e chi spera che qualche agenzia, che da un anno a questa parte supplica, accetti per darle lavoro. Prova a brillare da sola…”. Il messaggio è forte e chiaro e punta dritto contro Mara Fasone, la bella ex tronista di Uomini e donne risponderà di nuovo a tono alla collega?

