Teresa Magni e Laura Torrisi, fidanzata ed ex Leonardo Pieraccioni/ Due gocce d’acqua

Leonardo Pieraccioni: la figlia Martina il “segreto” del rapporto ricostruito con la sua ex compagna Laura Torrisi

Teresa Magni e Laura Torrisi sono la fidanzata ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni, il regista ed attore toscano del film cult “Il ciclone”. Dopo la fine della storia d’amore con la bellissima Laura Torrisi conosciuta sul set della pellicola “Una moglie bellissima”, Pieraccioni ha ritrovato dopo anni il sorriso tra le braccia di Teresa Magni. L’amore con la Laura Torrisi ha sicuramente segnato la vita del regista toscano visto che dalla loro relazione è nata la figlia Martina che ha permesso alla ex coppia di ricostruire un rapporto proprio per ricoprire il ruolo di genitori. Archiviata la storia con la Torrisi, Pieraccioni dal 2018 è legato a Teresa che, stando a quanto riportato da alcuni riviste del gossip, avrebbe aiutato l’attore a superare la separazione dalla ex compagna. Una separazione non facile, visto che Pieraccioni e la Torrisi si sono amati per diversi anni diventando anche genitori della piccola Martina. Poi una fortissima crisi che la coppia non è riuscita a superare fino alla decisione di prendere strade diverse, ma restare pur sempre “amici” per il bene della figlia.

Teresa Magni, chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Ma chi è Teresa Magni? La bellissima fidanzata di Pieraccioni assomiglia tantissimo alla Torrisi: sono come due gocce d’acqua, anche se a differenza della ex concorrente del Grande Fratello conduce una vita normalissima. Teresa, infatti, lavora come parrucchiera ed è una ragazza molto schiva e riservata. Teresa e Leonardo hanno tante cose in comune: entrambi toscani ed entrambi hanno avuto un figlio dalle precedenti relazioni. Nonostante la differenza di età tra i due, per la precisione sono sedici, l’amore tra Leonardo e Teresa procede a gonfie vele da circa tre anni e stando a quanto rivelato da alcuni amici in comune: “Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi”.

