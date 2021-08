Teresa Sarti Strada, moglie Gino Strada/ La morte nel 2009 per un tumore al pancreas

Teresa Sarti Strada era la moglie di Gino Strada, morto oggi 13 agosto a 73 anni, ma è stata una delle donne più influenti del ‘900. Dopo la laurea in lettere moderne conseguita presso l’Università Cattolica di Milano, diventa insegnante avvicinandosi alle situazioni delicate che incontra per la sua professione. Nel 1971 incontra Gino Strada, studente di medicina e militante del Movimento Studentesco con cui condivide non solo l’amore, ma anche gli ideali. Teresa e Gino Strada si sposano nel 1979.

Dal loro amore è nata l’unica figlia della coppia, Cecilia. Oltre a formare insieme una famiglia, Teresa e Gino Strada condividono il desiderio di aiutare le persone più in difficoltà. Insieme, così, fondano Emergency. Con il lavoro congiunto dei coniugi Strada, Emergency diventa così una delle associazioni umanitarie più importanti.

Teresa Sarti Strada, una vita accanto a Gino Strada

Amore ed ideali comuni hanno portato Teresa Sarti e Gino Strada ad affrontare insieme le sfide della vita. Teresa è stata la prima presidente dell’associazione e ha contribuito a diffondere l’idea della pace con le campagne Uno straccio di Pace (2001) e Fuori l’Italia dalla guerra (2002) diventando un simbolo del ‘900.

La vita, però, la mette di fronte anche ad una battaglia difficilissima, quella contro il tumore. Si ammala, infatti, di tumore contro cui perde la battaglia. Nel 2009 muore proprio a casa di un tumore al pancreas. Oggi, dopo la scomparsa di Gino Strada, Emergency continuerà a lavorare per la loro memoria.

