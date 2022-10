Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano/ Il matrimonio e due figli Michele Enrico e Marco Valerio

Enrico Montesano e l’incontro con la moglie Teresa Trisorio

Enrico Montesano è legato da tantissimi anni a Teresa Trisorio conosciuta nei primi anni ’90 dopo la separazione dello showman dalla prima moglie. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie Tamara Moltrasia, l’attore e conduttore televisivo si è legato a Teresa che ha sposato il 13 aprile 1992. Prima di lei, il comico è stato legato anche a Marina Spadaro, madre del primogenito Mattia nato il 12 giugno 1986, che da anni lavora in ambito cinematografico come direttore della fotografia e produttore. Dall’amore con Teresa Trisorio sono nati due figli: Michele Enrico e Marco Valerio.

Essere padre non è mai semplice. Proprio Montesano non ha mai nascosto che diventare padre non è stato facile: “è difficile essere un bravo genitore. Io sono stato un padre separato, con tutte le difficoltà del caso”. Nonostante le mille difficoltà, però lo showman è riuscito a trasmettere ai figli l’amore per il teatro e per il mondo del cinema.

Enrico Montesano e Teresa Trisorio: il primo bacio a Roma

Credere all’amore dopo una separazione e una relazione andata male non è semplice. Enrico Montesano è riuscito però a ricrederci grazie a Teresa Trisorio, la donna e compagna di vita con cui è legato dal 1986. 37 anni d’amore tra i due suggellato anche dalla nascita di Marco Valerio e Marco Valerio, entrambi attori che lavorano e condividono il palcoscenico con il papà. In rarissime occasioni Montesano ha parlato della compagna Teresa che ha baciato per la prima volta a Roma.

Roma, la città dell’amore, ha fatto da cornice alla nascita del sentimento tra i due che fanno oramai coppia fissa da quasi 40 anni. Proprio a Roma, per la precisione in Via Veneto, la coppia è tornata per scambiarsi un “nuovo” primo bacio. “E’ qui che ci siamo scambiati il primo bacio” – come raccontato dal bravissimo comico e conduttore televisivo.

