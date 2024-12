Donatella Rettore, artista nata a Castelfranco Veneto, ha avuto dalla sua parte la famiglia e i genitori, Teresita e Sergio, che l’hanno sempre spronata a dare il meglio nel lavoro e non solamente. I due hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita della cantautrice, che hanno però spesso criticato le sue decisioni, come quella di non frequentare l’università e dunque di non laurearsi. Come rivelato proprio a Repubblica, “la laurea mai presa era un cruccio dei miei genitori”.

Raccontando della sua infanzia e in particolare dei suoi genitori singolarmente, Donatella Rettore ha rivelato: “Mia mamma Teresita aveva un carattere forte, era una bellezza tra Alida Valli e Bette Davis, era stata attrice nella compagnia di Cesco Baseggio”. La mamma di Donatella Rettore, infatti, era un’attrice: proprio da lei, la Rettore ha preso la sua “verve” artistica. Parlando del padre, invece, la cantante ha raccontato che finì in un lager ma nonostante questo, decise di non vendicarsi dei fascisti, a detta proprio di Donatella, che ne ha parlato nella medesima intervista.

Sergio e Teresita, genitori di Donatella Rettore: “Non è mancato il sostegno ma…”

Altre volte, parlando dei genitori Sergio e Teresita, Donatella Rettore ha spiegato di aver avuto una mamma e un papà eccezionali. Lei, figlia unica, è sempre stata protetta dai genitori, che hanno cercato di tenerla lontana da qualsiasi dolore. Nonostante ciò, non hanno sostenuto fin da subito la passione per la musica e la volontà di seguire quel genere di carriera.

O meglio, lo hanno fatto, ma hanno sempre spiegato che per lei avrebbero voluto altro: “Avrebbero certo gradito un posto fisso… Ma non è mancato il sostegno“ ha spiegato a “Oggi è un altro giorno” la Rettore. Dopo questo momento iniziale di sbandamento, entrambi hanno iniziato a sostenere la figlia, anche dietro le quinte, soprattutto il papà.

