Terminator Genisys/ Su Italia 1 il ritorno di Schwarzenegger nel reboot della saga

Terminator Genisys, il quinto capitolo della saga andrà in onda domenica su Italia 1: la trama…

Terminator Genisys verrà trasmesso domenica 14 agosto a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Il film è il quinto capitolo della famosissima saga cyborg di azione e fantascienza “Terminator”, uscito nel 2015 per la regia di Alan Taylor. In particolare questo capitolo della saga presenta il reboot del primo capitolo: Terminator del 1984 di James Cameron. Siamo nel 2029 e l’ambientazione è quella di una Los Angeles post apocalittica. Il mondo è stato distrutto dal leader dei robot, Skynet, con un’apocalisse nucleare, il 29 agosto 1977. Ora robot e umani sono in guerra, gli umani, guidati dal leader carismatico John Connor, iniziano ad avere la meglio sull’intelligenza artificiale. Capendo di star per essere sconfitto Skynet invia un Terminator T-800 indietro nel tempo con l’obbiettivo di uccidere Sarah Connor, la madre di John, e impedire così la nascita del leader degli umani.

Stefano Macchi ed Elisa D'Ospina stanno insieme?/ Lui dimentica Anna Pettinelli, lei…

Contemporaneamente però John Connor manda sulla terra un soldato, Kyle Reese, per far in modo che invece la madre si salvi e lo dia alla luce. Il Terminator mandato sulla terra da Skynet però, una volta attivato, riceve una brutta sorpresa: a proteggere la madre di John c’è un altro Terminator più anziano T-800 (Arnold Schwarzenegger) che protegge la donna da quando ha 9 anni. È cosi che con continui viaggi, avanti e indietro nel tempo per evitare eventi catastrofici, questo film distopico prende forma. Chi avrà la meglio?

Marco Senise, pignorati compensi Isola dei Famosi/ Debito per oltre 100 mila euro

Terminator Genisys, il cast: il ritorno di Arnold Schwarzenegger…

Terminator Genisys andrà in onda, in prima serata, domenica 14 agosto, dalle ore 21:20. Il film è il prequel, nonché quinto capitolo, di una delle saghe fantascientifiche più amate dagli italiani: Terminator, appunto. Questo capitolo della saga, in particolare, ha un cast a dir poco eccezionale perché vede il ritorno di uno degli attori più amati: Arnold Schwarzenegger nei panni del Terminator/Guardiano. L’ ex governatore della California non si era più visto nella saga dopo aver girato, nel 2003, Terminator 3.

Piero Angela "Mai detto ti amo a mia moglie"/ "Margherita Pastore per me e i figli…"

A interpretare l’eroe degli umani John Connor, è invece l’attore australiano Jason Clarke mentre, il ruolo chiave della madre Sarah Connor, è affidato alla bellissima attrice Emilia Clarke, che ha raggiunto estremo successo dopo la serie di cui è protagonista Game of Thrones. Abbiamo poi Jai Courtney nel ruolo del sergente Kyle Reese, Matt Smith a interpretare Terminator-5000 e infine Lee Byung-hun come Terminator 1000.

Terminator Genisys, curiosità: Arnold Schwarzenegger si è dovuto allenare tre ore al giorno per sei mesi perché…

Per tornare a recitare in Terminator Genisys, Arnold Schwarzenegger, ha raccontato di essersi dovuto allenare ben tre ore al giorno per ben sei mesi. L’ex governatore della California infatti ha dovuto riprodurre il fisico che aveva nel 2003 quando ha girato il terzo film della saga. Ma le curiosità non finiscono qui: inizialmente ci si aspettava un enorme successo per questo film a tal punto che si prevedeva l’uscita di un sequel. In realtà poi il progetto non è mai andato in porto e il film successivo, Terminator 6, tornato sotto la produzione di James Cameron, riprende gli eventi del capitolo due della saga.

Terminator Genisys potrebbe inoltre dirsi il film delle “seconde scelte”, pare infatti che per interpretare il capo della resistenza umana i produttori volessero come attore Tom Hardy che però non era interessato al progetto, così la parte è stata affidata a Jason Clarke. Ma non solo anche lo stesso regista, Alan Taylor, pare non essere stato la prima scelta, i produttori erano infatti in trattativa sia con Justin Lin, che rifiutò in quanto impegnato con Fast & Furious, che con Ang Lee.











© RIPRODUZIONE RISERVATA