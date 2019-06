Terno, travolto al posto di blocco: morto carabiniere/ Omicidio stradale, un arresto

Terribile incidente nella notte a Terno, in provincia di Bergamo, dove un carabiniere in servizio è morto dopo essere stato travolto ad un posto di blocco. Il dramma è avvenuto intorno alle 3 della passata notte quando, come riferisce L’Eco di Bergamo nell’edizione online, Emanuele Anzini, appuntato del Radiomobile di Zogno, stava eseguendo un controllo lungo via padre Albisetti, la provinciale che da Presezzo e Bonate Sopra porta a Sotto il Monte. Un lavoro di routine, dunque, svolto con la consueta professionalità e senza lasciare nulla al caso. Nonostante la presenza di un’auto con il lampeggiante acceso e il giubbotto catarinfrangente appositamente e adeguatamente indossato, poco prima delle 3 all’improvviso si è consumata l’immane tragedia. Un’utilitaria si è scagliata addosso al carabiniere trascinandolo per circa cinquanta metri. Un impatto così violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il conducente dell’auto che lo ha travolto è stato arrestato per omicidio stradale.

TRAVOLTO AL POSTO DI BLOCCO: MORTO CARABINIERE 41ENNE

“Un’ottima persona e un ottimo elemento”: così oggi il comandante provinciale, il colonnello Paolo Storoni ricorda il carabiniere travolto e ucciso nella notte a Terno, mentre era in servizio ad un posto di blocco. L’impatto è stato così violento al punto tale da aver provocato la rottura del vetro dell’auto. Il conducente è un cuoco di 35 anni di Sotto il Monte, finito in manette con l’accusa di omicidio stradale. Pare che l’investitore abbia alle spalle un precedente: lo scorso anno gli era stata tolta la patente per un mese per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. La vittima, 41 anni e originaria di Sulmona, era padre di una bambina che vive nella cittadina abruzzese. Anzini era figlio di un carabiniere. Il mondo dell’Arma e i suoi colleghi hanno appreso con incredulità la drammatica notizia.

