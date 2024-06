Terra Amara 5 si farà?/ Anticipazioni sulla trama della quinta stagione: si chiude il cerchio per Zulehya?

Terra Amara 5 ci sarà? Si farà una nuova stagione della soap turca che puntata dopo puntata, stagione dopo stagione ha conquistato il cuore dei telespettatori di Canale5? Per saperlo con certezza occorre guardare dall’altra parte del Mediterraneo, la soap opera con protagonista Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) Demir Yaman (Murat Ünalmış) debutta in Turchia come fiction di prima serata il 13 settembre 2018 e consta di 141 puntate suddivise in quattro stagioni.

Terra Amara è stata trasmessa in Patria dal settembre 2018 al giugno 2022. In Italia, invece, arriva nell’estate del 2022 su Canale 5 sulla scia del successo di altre serie turche come Love Is in the Air, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, con protagonista Can Yaman e tante altre. Il successo è talemente travolgente che ben presto di decide di mandarla in onda prima nei pomeriggi invernali e poi promuoverla in prima serata dove ha dimostrato di battere i programmi concorrenti. Si è giunti quindi all’ultimo atto ed in molti di chiedono se ci sarà la prossima stagione di Terra Amara, non è stata girata una quinta stagione e non verrà girata in futuro, almeno per il momento.

Anticipazioni Terra Amara 5, si farà la nuova stagione? Possibili sviluppi di trama

Ed anche per quanto riguarda le possibili anticipazioni su Terra Amara 5, sulla nuova stagione della soap turca i possibili intrecci di trama sono difficili. La soap, il cui titolo in lingua originale può essere tradotto come C’era una volta a Çukurova è ambientata nella Turchia degli ’70 e ’80 e ruota attorno alle vicende di Zuleyha per scappare dalle violenze del fratellastro fugge da Instabul a Cukurova. All’inizio vittima di pregiudizi pian piano riuscirà a conquistare la stima degli abitanti e le attenzioni di Demir che se innamora e vuole sposarla.

Il protagonista maschile, invece, è appunto Demir Yaman (Murat Unalmis) cinico e cattivo nella prima stagione nel corso delle varie puntate ha subito un’evoluzione grazie all’amore di Zuleyha. Sullo sfondo non sono mancate morti sconvolgenti e inaspettati come quelle di Yilmaz (Ugur Gunes), Demir e Hakan (Ibrahim Celikkol) e proprio il tentativo di consegnare alla giustizia i tre assassini segnerà la chiusura del cerchio. Insomma è abbastanza certo che una nuova stagione di Terra Amara 5 non si farà. Tuttavia Canale 5 non rimarrà orfana di soap turche. Per tutta l’estate andrà in onda La rosa delle vendetta e non è escluso che a settembre vengano trasmesse nuove e avvincenti storie. Nel frattempo non resta che scoprire il gran finale di stagione di Terra Amara di questa sera.











