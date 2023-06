Terra amara/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Zuleyha è sotto shock, ma nessuno le crede

Terra amara, anticipazioni puntata 21 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 21 giugno, su Canale 5, ci dicono che Behice riesce a introdursi nella stanza di Zuleyha dopo aver allontanato le guardie, ma nel momento in cui sta per farle l’iniezione, la ragazza si sveglia. La moglie di Demir riesce a difendersi e a mettere in fuga la diabolica donna, che lascia l’ospedale non senza prima essersi ferita in volto. Zuleyha è molto scossa dall’accaduto, ma nessuno riesce a credere alla sua versione poiché le guardie, pur di non perdere il lavoro, ammettono di non essersi mai allontanati dalla camera! I dottori quindi credono semplicemente che la loro paziente abbia avuto un incubo. Zuleyha chiede di poter parlare con Julide e ottiene così un colloquio con lei, successivamente anche Sabahattin conviene sul fatto che la ragazza possa aver avuto le allucinazioni dovute a un tranquillamente che le è stato somministrato.

Quando torna a casa, Behice tenta di camuffare il graffio in faccia con del trucco, ma Mujgan si è già accorta della sua ferita. Dato che anche le altre compagne di cella di Zuleyha hanno riportato gli stessi sintomi di avvelenamento, Demir viene scagionato da qualunque accusa. Tornato in villa avvisa Hunkar che non dimenticherà di averla vista bruciare il filmino che Mujgan le aveva dato, e che lui avrebbe potuto usare contro Zuleyha in tribunale.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir ha un acceso confronto con sua madre e la accusa per essere stata l’unica a credere al fatto che avrebbe avvelenato Zuleyha. Hunkar si difende, dicendogli che un giorno si pentirà di ciò che sta facendo, perché per ora sta solo facendo del male ai suoi figli. Intanto, Yilmaz crede ancora che Demir abbia avvelenato Zuleyha, quindi giura vendetta: se lei muore, lui ucciderà il suo rivale senza un attimo di esitazione. Queste parole cariche di odio sconcertato Fekeli, che tenta invano di far ragionare suo figlio sulle conseguenze che potrebbero avere le sue azioni…

