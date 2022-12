Terra amara/ Anticipazioni 30 dicembre: Yilmaz e Demir fanno finalmente pace?

Terra amara, anticipazioni puntata 30 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 30 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Demir e Yilmaz sono salvi: Gulten, dopo essersi ripresa dall’incidente, dirà ai medici di essersi ferita mentre maneggiava la pistola carica di suo fratello Gaffur. In questo modo, i due rivali non vengono incolpati di nulla. Tuttavia, il brutto episodio farà riflettere entrambi. A quel punto, Hunkar e Fekeli decidono di prendere provvedimenti per evitare che qualcun altro si faccia male sul serio. In che modo? Entrambi dovranno raggiungere un accordo che metta fine alle ostilità, per cercare di far sì che non ci sia più odio tra i loro rispettivi figli. Più facile a dirsi che a farsi, anche se Demir sembra davvero pentito del suo gesto, seppur accidentale. Forse è un segnale positivo?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 30 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fekeli cerca di convincere Yilmaz a cedere nuovamente la proprietà di Şermin per non intensificare ulteriormente la guerra, mentre Hunkar sprona Demir ad accettare di giungere a un accordo col suo rivale per chiarire tutti i loro contrasti. La trattativa va in porto, ma Yilmaz anticipa al suo padrino di essere pronto a ogni cosa qualora Demir non dovesse accontentare le sue richieste. E difatti, tra i due saranno scintille… Yilmaz ha però altri problemi da risolvere, ossia parlare con Mujgan e spiegarle il motivo per cui non è potuto presentarsi al loro appuntamento, come prefissato. Le ragioni di Yilmaz, però, non convincono fino in fondo la dottoressa, anzi: la giovane è più che mai convinta a partire Oltreoceano pur di dimenticarlo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, uscito dal carcere, Yilmaz apprende con orrore dell’intervista di Zuleyha, in cui afferma di essersi innamorata perdutamente di Demir fin dal momento in cui l’ha visto, motivo per cui avrebbe troncato la sua relazione con l’Akkaya. Non sapendo che la sua amata ha usato quelle parole perché il rampollo l’ha obbligata a farlo, Yilmaz si presenta alla tenuta e dirà a Demir che non può cacciarlo perché Şermin gli ha venduto la sua proprietà. Tra i due uomini si accende così uno scontro, che termina nel peggiore dei modi quando Demir spara per errore alla povera Gülten, la quale fa da scudo col proprio corpo per salvare Yilmaz. La domestica viene quindi subito portata in ospedale e operata, tra le lacrime di Gaffur che teme di perdere sua sorella, e i sensi di colpa di Demir, che capisce il suo sbaglio…

