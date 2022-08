Terra amara/ Anticipazioni 9 agosto: Zuleyha ritrova Adnan, ecco chi lo ha salvato…

Terra amara, anticipazioni puntata 8 agosto: dov’è finito Adnan?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 9 agosto svelano che la villa piomba nel caos: tutti cercano Adnan, e Zuleyha è disperata perché non sa dove possa essere suo figlio. Anche Yilmaz apprende la notizia e si dà da fare per ritrovare il bambino. Nazire gli rivela i suoi sospetti e così lo aiuta a ritrovare Adnan. Demir è su tutte le furie e pur di cercare il piccolo finisce per aggredire il pastore Fevzi. L’intervento di Cengaver riesce ad evitare il peggio. A un certo punto Adnan viene ritrovato da una persona molto vicina a Zuleyha. La giovane, poi, affronta Demir, chiedendogli se loro due possano sentirsi al sicuro alla villa. L’uomo, pur non confessandole niente di preciso, cerca di rassicurarla.

Nel frattempo, Rustem, il padre di Muslum, muore e ciò è destinato a inasprire i rapporti tra la famiglia Yaman e i braccianti, che considerano Demir responsabile della sua morte. Hunkar affronta Demir per farlo ragione e capire gli errori commessi. Parlando e discutendo, i due risolvono il mistero del rapimento…

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha nel panico, suo figlio è sparito…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il rapporto padre/figlio tra Fekeli e Yilmaz si consolida ulteriormente, mentre Demir, tramite un documento, scopre che il terreno a cui è interessato appartiene a Yilmaz. Il rampollo comincia a domandarsi come il suo rivale abbia ottenuto ciò, e inizia a pensare che Yilmaz potrebbe essere protetto da qualcuno di potente. Intanto, Fadik confessa a Saniye di aver visto Gulten e Sabahattin insieme, facendo crescere il sospetto che ci sia una tresca tra i due.

Nella tenuta, gli uomini di Gaffur sorvegliano il terreno, ma nonostante la sicurezza, Azize, in stato confusionale, porta il piccolo Adnan a fare una passeggiata e dimentica la carrozzina in un campo. Si scatena il panico: il piccolo sembra sparito nel nulla, e Zuleyha è nel panico poiché sospetta che possa essere stato rapito. Demir setaccia la zona insieme a Cengaver, cominciando dal villaggio di baracche…











