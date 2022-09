Terra amara/ Anticipazioni puntata 13 settembre: Hunkar tiene in pugno Sermin

Terra amara, anticipazioni puntata 13 settembre

Le anticipazioni di Terra amara di oggi, martedì 13 settembre 2022, ci rivelano che Hunkar ha in pugno Sermin e la costringe a chiedere scusa a Gulten perché l’ha accusata di aver rubato i gioielli in casa Yaman. Nazire dopo l’attacco epilettico torna a casa e viene ospitata nella villa di Yilmaz insieme al marito e alla figlia. Saniye ha una visita dal ginecologo e Hunkar vorrebbe accompagnarla, ma la domestica non è incinta poiché ha perso il bambino e dovrà riferire alla sua signora di essersi sbagliata per non fornire ulteriori spiegazioni. Veli dopo essere stato torturato dagli uomini degli Yaman, viene portato da Akif il cieco. Yilmaz, nel giorno del compleanno di Zuleyha, si rattrista ripensando al loro passato, mentre lei festeggia con Demir.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Julia perdonerà Sergio?

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Terra amara Zuleyha dopo aver somministrato un potente sonnifero a Hunkar, corre in ospedale al capezzale di Yilmaz accompagnata da Sebahattin. L’Altun gli dichiara tutto il suo amore e spera che possa aver ascoltato le sue parole. Alla suocera gli interessa nascondere solo la sterilità di Demir, lei vorrebbe dire la verità e urlare tutta la rabbia che sente dentro ma non lo fa, ha paura delle ritorsioni degli Yaman. Demir è convinto che il bambino sia suo figlio, se scoprisse che sta crescendo il figlio di un altro non lo sopporterebbe. Sabahattin confida a Zuleyha che quanto prima divorzierà da Sermin anche se riconosce la difficoltà ad uscire dalla famiglia Yaman. Yilmaz si risveglia dal coma e riferisce al padre di essere andato fuori strada da solo. Mentre stava riaccompagnando a casa Zuleyha è stato fermato da Demir. La donna ha fatto da scudo proteggendo il marito e impedendo all’Akkaya di sparare, poi rivolgendosi al suo ex fidanzato gli ha detto di amare Demir e di dimenticarla. L’Akkaya è affranto perché la sua amata ha scelto il suo nemico al loro amore. Sabahattin ha aiutato molte volte Zuleya ed è sempre disposto a porgerle una mano. Difatti per tranquillizzarla non perde tempo e le riferisce che Yilmaz è uscito dal coma e fra due giorni sarà dimesso dall’ospedale.

Un altro domani/ Anticipazioni 13 settembre: Julia si riavvicina a Sergio, e Tirso...

Demir riesce ad acquistare alcuni importanti terreni, mentre Yilmaz si candida coma Presidente di Commercio dell’Industria di Cukorova. Sermin affronta Veli, gli rinfaccia di averla presa in giro, ingannata e raggirata, di essersi servita di lei e di Fuser per estorcerle il denaro per andarselo a giocare. Sermin gli chiede i soldi che ha ricavato dalla vendita dei gioielli, ma Veli la ricatta dicendo che renderà pubblica la notizia che Yilmaz e Zuleyha non sono fratelli ma erano amanti. Sermin non riesce a crederci, senza volerlo Veli gli ha rivelato il segreto che custodisce gelosamente la zia. Intanto Hunkar riesce a scovare Veli e sotto tortura si fa dire dov’è finito il collier di Zuleyha che riesce a recuperare e a restituire alla nuora. Zuleyha vorrebbe conquistare la fiducia di Hunkar, la quale teme che la nuora possa tradire il figlio con un altro uomo. L’Altun le dice di non essere il tipo di donna che tradisce suo marito. La suocera le fa notare che una volta si fidava di lei, finché non ha cercato di scappare. Quando si perde la fiducia è difficile recuperarla e non è disposta a perdonarla se facesse un torto al figlio. Sermin affronta Hunkar e la ricatta dicendole di rivelare il vero legame tra Zuleyha e Yilmaz, ma la donna le mostra un rullino contenente foto indiscrete che la ritraggono in atteggiamenti intimi con Veli. Se non vuole che quelle immagini finiscano su tutti i giornali nazionali, deve tenere la bocca chiusa.

LEGGI ANCHE:

Don Diamont di Beautiful come Bill Spencer/ "Dopo due lutti guardo sempre avanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA