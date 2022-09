Terra amara/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Hunkar scopre la verità su Gulten

Terra amara, anticipazioni puntata 5 settembre

Oggi, lunedì 5 settembre, l’appuntamento con la soap opera Terra amara slitta alle 16.30. Le anticipazioni ci rivelano che Fekeli si sta guadagnando le simpatie della gente del quartiere, perché distribuisce cibo e tranquillizza le persone promettendo di trovare un lavoro a tutti. Saniye ha qualche difficoltà, porta di nascosto il cibo al marito che sta nascondendo Gaffur. Purtroppo la donna ha un incidente e perde il suo bambino. Hunkar scopre che Gulten è ospite nella casa di Yilmaz. La sua furia si ripercuote su Gaffur e Saniye, difatti intima alla donna di ritornare altrimenti i suoi complici verranno mandati via dalla villa. La ragazza non vuole rientrare e spiega a Hunkar i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi. Saniye non vuole essere obbligata da nessuno a sposare un uomo che non ama. Hunkar a questo punto la rincuora dicendole che la sua volontà verrà rispettata e decide di non licenziare Saniye e Gaffur solo perché pensa che la donna sia incinta.

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Terra amara Demir è convinto di essersi levato di torno Yilmaz, dopo l’esplosione dell’immobile dove il suo rivale risiedeva ha festeggiato la sua morte insieme a Cengaver. Purtroppo la situazione si è evoluta in un altro modo. Yilmaz è riuscito a scampare all’attentato. Zuleyha e lo Yaman vengono invitati a una festa di fidanzamento e con grande sorpresa la coppia scopre che Yilmaz è vivo. Invitato anche lui al ricevimento si presenta fiero davanti al suo rivale che rimane esterrefatto nel vederlo. Zuleyha non crede ai suoi occhi, aveva pianto la sua scomparsa anche se dal marito si era fatta promettere che nessuno si sarebbe fatto male. Vedendolo stenta a credere che si tratta del suo ex fidanzato. Appena i loro sguardi si incontrano scattano scintille d’intesa, che dimostrano quanto ancora si amano nonostante le vicende che li hanno separati. Demir non è uno sprovveduto e si accorge dell’alchimia che lega i due giovani. Di conseguenza davanti a Zuleyha mostra la sua gelosia e la manifesta con una evidente scenata. È bastato uno sguardo per rendersi conto che la moglie prova ancora un forte sentimento nei riguardi di Yilmaz. A nulla valgono le rassicurazioni di Zuleyha, Demir è furioso. Tornati a casa la coppia continua a litigare e Zuleyha ricorda al marito la promessa che le ha fatto, ossia di restargli fedele, ma lui non deve più essere protagonista di una scenata pubblica di gelosia nei suoi confronti. Fekeli e Hunkar si ritrovano faccia a faccia. La situazione è abbastanza delicata e in discussione c’è il rapporto poco amichevole tra i loro figli. Fekeli vorrebbe essere ascoltato perché è giusto che la verità venga a galla. Dopo una lunga chiacchierata i due decidono di fare un accordo che prevede una tregua tra i loro figli. Demir non la pensa alla stessa maniera e quando ne viene a conoscenza si ribella poiché il suo unico desiderio in questo momento è togliere di mezzo Yimaz. A questo punto Demir si confronta con Cengaver, oltretutto scoprire che è ancora vivo alimenta ulteriormente il suo malessere interiore.

Gulten non ha nessuna intenzione di tornare a casa, preferisce stare da Yimaz, Gaffur sta coprendo la sua fuga, ma ha molta paura, teme che se la verità venisse scoperta, alla Villa ci sarebbero delle serie ripercussioni. Hunkar ordina a Gaffur di partire per andare a cercare Gulten a Istanbul, ma l’uomo sa dove si nasconde la donna e mette inscena una finta partenza e poi è costretto a nascondersi facendo credere che si è messo sulle tracce di Gulten, mentre invece è a pochi passi da casa.

