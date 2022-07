Terra amara/ Anticipazioni puntate 5-8 luglio: nuova vita per Zuleyha e Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntate 5-8 luglio 2022 su Canale 5

Estate su Canale 5 significa spazio alle storie d’amore e, da alcuni anni ormai, alle fiction turche. A partire da oggi, 4 luglio 2022, su Canale 5 ha il via Terra Amara, serie in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45. La storia è ambientata negli anni Settanta e racconta la storia di Züleyha, donna che scappa per amore. Una storia tra mille colpi di scena e drammi, che inizia nella puntata di oggi col farci conoscere la protagonista e le vicissitudini che la costringeranno a scappare.

La bellissima Zuleyha è una ragazza che lavora come sarta ad Istanbul. La giovane è innamorata di Yilmaz, meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan, che la ricambia al punto tale da essere pronto a chiederle di sposarlo. A mettere i bastoni tra le ruote alla coppia è il fratellastro di lei, Veli, un giocatore d’azzardo che finisce per vendere la sorella a Naci l’uomo con cui ha contratto molti debiti di gioco.

Terra amara, cosa accadrà nelle prossime puntate?

Quando Naci tenta di stuprare Zuleyha, il suo innamorato accorre e la salva, uccidendo l’uomo. Yilmaz è costretto a fuggire ma la donna lo segue e i due scappano insieme. Nel corso delle puntate dei prossimi giorni, i due dovranno fare i conti con numerosi problemi. Prima verranno derubati e saranno costretti a vendere le fedi acquistate per sposarsi, poi lui incontra Gaffur, un amico commilitone a cui chiede aiuto e un lavoro. Zuleyha e Yilmaz troveranno lavoro presso la tenuta della famiglia Yaman. Ma anche qui nasceranno problemi quando i due si faranno notare dai padroni, ottenendo impegni più proficui e attirando al contempo gli sguardi invidiosi di altri lavoratori.

