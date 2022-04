Terra Lontana/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Walter Brennan

Terra Lontana, film di Rete 4 diretto da Anthony Mann

Terra Lontana è un film del 1954 di genere western che andrà in onda su Rete 4 alle 16,40 oggi, 5 aprile. La regia è di Anthony Mann, gli interpreti principali sono: James Stewart, Ruth Roman, Corinne Calvet, Walter Brennan.

Le musiche del film sono firmate, tra l’altro, da Henry Mancini, grande compositore statunitense a cui si deve il grande successo Moon River, brano principale della colonna sonora di Colazione da Tiffany.

Terra Lontana, la trama del film: un western fiammante

In Terra Lontana siamo nel 1800, epoca della corsa all’oro e un cowboy intraprendente, Webster, fiutando l’affare decide con l’aiuto di un suo amico di trasportare una mandria di bovini in Canada, convinto che i cercatori d’oro avranno bisogno di cibo per sfamarsi. In questa maniera vuole guadagnare quello che gli necessita per acquistare una fattoria nello Utah.

Durante il oro percorso incontrano parecchie difficoltà, nei pressi del confine con gli Stati Uniti si scontrano con lo sceriffo e giudice del posto che assolve il nostro protagonista, dopo un processo, dall’uccisione di due mandriani i quali avevano cercato di rubargli le bestie. Non riuscendo nell’intento di recuperare subito i bovini, i due cowboy vengono ingaggiati da una donna proprietaria del Saloon del posto, segretamente innamorata di Webster e incarica loro di recarsi a Dawson City dove la donna ha intenzione di aprire un nuovo Saloon.

Dopo tante avventure, non prive di pericoli e difficoltà, il gruppo riesce ad attraversare il confine e a giungere a Dawson City dove anche i due amici decidono di avventurarsi nella ricerca dell’oro. Ne seguono numerosi scontri a fuoco e l’amico di Webster e la proprietaria del saloon perdono la vita. Ma il cowboy esce vincitore da questa avventura grazie all’aiuto di una donna che diventerà sua moglie.

