Terremoto Campi Flegrei, Bianco (Osservatorio vesuviano): “Bradisismo non è finito”/ “Monitoriamo sempre”

Le scosse di terremoto registrate nei Campi Flegrei negli ultimi mesi stanno diventando sempre meno, ma non per questo l’allerta è diminuita. A spiegarlo, in una intervista a Il Mattino, è stata Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio vesuviano dell’INGV: “Fasi del genere non sono una novità, le abbiamo già osservate”, ha affermato.

È da tempo infatti che la zona è sotto controllo. “Vorrei ricordare, solo nell’attuale fase bradisismica iniziata nel 2005, che tra fine 2013 e inizio 2014, abbiamo avuto un rallentamento importante della velocità di sollevamento del tutto simile a quella di oggi”. È difficile tuttavia comprendere i motivi di questo fenomeno di lunga data. “È ancora presto per dirlo, capisco che la stasi sia tranquillizzante per chi vive ai Campi Flegrei ma vorrei chiarire che è privo di fondamento affermare che il fenomeno bradisismico sia terminato o che ci siano le condizioni per dire che stia terminando”.

Terremoto Campi Flegrei, Bianco (Osservatorio vesuviano): “Bradisismo non è finito”. Le previsioni

I dati ad ogni modo dicono che si è passati dalle 1.000 scosse superiori a M 4 di agosto alle appena 76 scosse di bassa energia di dicembre. “Da quando monitoriamo strumentalmente i Campi Flegrei, abbiamo visto che tutte le fasi bradisismiche con sollevamento sono accompagnate da terremoti, mentre, al contrario, le fasi di subsidenza sono prive di terremoti, cioè durante l’abbassamento del suolo c’è assenza di fenomeni sismici. Per adesso, quindi, non ci sono le condizioni per poter dire che fenomeno si sarà arrestato”, ha aggiunto Francesca Bianco.

È per questo motivo che l’allerta resta massima. Per noi come INGV non cambia nulla: sono sempre attenzionati 24 ore su 24, e la popolazione deve essere consapevole che il fenomeno di sollevamento, con conseguenti terremoti, potrebbe riprendere anche domani oppure tra un mese, non lo sappiamo. Dobbiamo ricordarci che il vulcano è ancora in fase di unrest e abbiamo registrato periodi anche lunghi di scarsa sismicità”, ha concluso la direttrice dell’Osservatorio vesuviano.











