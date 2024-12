Le scosse di terremoto oggi sono state tutte particolarmente leggere. L’Ingv ha segnalato infatti dei movimenti tellurici che non hanno destato alcuna preoccupazione, non avendo causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, semplici tremori che si sono concentrati in particolare nelle regioni del centro, una delle zone dove l’attività sismica è maggiore. Partiamo da quella che è fino ad oggi la principale scossa di terremoto oggi, leggasi quella localizzata a due chilometri a sud ovest di Pietralunga, in provincia di Perugia. Si tratta di un evento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter segnalato alle ore 1:21 della notte scorsa, vicino a Montone e Apecchio, e a circa una quarantina di chilometri da Perugia e da Arezzo, quindi a cavallo fra Umbria e Toscana.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile: 308 scosse, picco massimo di 2.2 gradi

Spostiamoci in Abruzzo, di preciso a Tione degli Abruzzi, località della provincia de L’Aquila, vicina Fontecchio e Caporciano, dove la scossa di terremoto oggi è stata segnalata alle ore 4:09 e con una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter. L’evento si è verificato a meno di trenta chilometri da L’Aquila e a 45 da Chieti. Stessa magnitudo per la scossa di terremoto oggi segnalata nelle Marche, altra regione del centro. A tre chilometri a sud est di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, l’Ingv ha localizzato un sisma con una magnitudo di 1.5 gradi, un evento quindi molto leggero.

Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche vicino a Varese

TERREMOTO OGGI, TUTTI GLI EVENTI TELLURICI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

La scossa è avvenuta alle ore 5:16 vicino ad Acquasanta Terme e Accumoli, nonché a poca distanza da Teramo e L’Aquila. Le scosse sono state localizzate anche nei mari che bagnano la nostra penisola, a cominciare da quella di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter avvenuta nel Tirreno Meridionale alle ore 23:59, quindi pochi istanti prima del nuovo giorno, localizzato a 49 chilometri da Messina, a 60 da Reggio Calabria e a 91 da Lamezia Terme.

L’ultima scossa di terremoto prima di congedarci, è quella avvenuta in Calabria, a due chilometri da Galatro (provincia di Reggio), dove i sismografi hanno segnalato un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Siamo nei pressi di Laureana di Borrello e Maropati, nonché ad una sessantina di chilometri a Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 78 scosse in 7 giorni, picco massimo di M 3.4