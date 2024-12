E’ stato pubblicato il nuovo bollettino riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei. Si tratta di preciso del report inerente tutti i movimenti tellurici dell’ultima settimana, precisamente di quella che è iniziata lunedì 9 dicembre e che si è conclusa domenica 15 dicembre 2024.

L’Osservatorio Vesuviano, branchia dell’Ingv, ha segnalato prima di tutto che alla luce delle scosse registrate la scorsa settimana, non vi sono segnali tali da far presagire un cambiamento imminente dello scenario attuale, di conseguenza la situazione riguardante le scosse di terremoto Campi Flegrei continua ad essere nella norma. Più che positivo il numero di movimenti tellurici localizzati in zona, leggasi solo 11 terremoti, un dato in netto ridimensionamento rispetto ai 78 della settimana precedente, e sicuramente uno dei record più bassi degli ultimi anni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, UNA SITUAZIONE DI TRANQUILLITA’

La media è stata infatti di neanche due sismi al giorno, e tra l’altro tutti con una magnitudo molto bassa, visto che quello più importante è stato di M 1.0 gradi sulla scala Richter. Siamo quindi lontanissimi (fortunatamente), dalla situazione della scorsa primavera e dell’inverno del 2024, e dall’ultima violentissima scossa di terremoto localizzata alle ore 20:10 del 20 maggio scorso, quella di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter che ha portato allo sfollamento di centinaia di residenti e che rappresenta una sorta di spartiacque in merito alla situazione sulla caldera.

Nel consueto bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei si è fatto il punto anche sulla situazione del bradisismo, il sollevamento suolo nella zona flegrea, ed è emerso che dal primo gennaio al 15 dicembre 2024 si è registrato un sollevamento di 18 centimetri, conforme quindi al dato del precedente bollettino. La media di sollevamento continua quindi ad essere di un centimetro al mese da inizio agosto 2024, contro i due centimetri che invece si erano registrati fino a luglio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL SOLLEVAMENTO DEL SUOLO

Prendendo in considerazione i dati dal 2011 il suolo si è sollevato ai Campi Flegrei di 132 centimetri, mentre diventano 136 se si prendono in considerazione i dati di novembre 2025. Il report si conclude con il solito punto sulla situazione geochimica lungo la caldera, e anche in questo caso non si sono registrate delle variazioni significative in merito ai flussi di anidride carbonica emessi, con temperature che restano costanti con valori compresi fra 92 e 97 gradi nell’area di Pisciarelli.

Concludiamo questo focus sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il recente intervento del ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che ha fatto sapere che nella giornata di domani verranno inaugurati i cantieri delle scuole da mettere in sicurezza in zona, a conferma del buon lavoro svolto dal governo in questi mesi, leggasi i due decreti legge dedicati, nonché lo stanziamento di mezzo miliardo di euro per appunto la messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche.