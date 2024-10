E’ stato emesso nelle scorse ore il consueto bollettino settimanale inerente le scosse di terremoto Campi Flegrei, precisamente quello del periodo 14-20 ottobre 2024. L’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv rileva ancora una volta una situazione molto positiva, con un rallentamento del numero di terremoti e nel contempo una riduzione del fenomeno del bradisismo dell’area. In totale sono stati solo 18 i movimenti tellurici individuati nella zona dei Campi Flegrei nei precedenti sette giorni, un dato ancora più basso rispetto al precedente, già minimo, pari a 30 eventi.

Terremoto oggi Modena M 1.7/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

Si tratta ovviamente di notizie molto positive per quanto riguarda le scosse di terremoto Campi Flegrei, che stanno generando ottimismo fra gli addetti ai lavori quanto soprattutto nella popolazione locale, che per mesi è stata falcidiata da continue scosse. Che questa lunga fase iniziata nel 2023 stia per finire? Ovviamente è impossibile dirlo, e come spesso e volentieri ci ricordano gli addetti ai lavori la situazione può cambiare da un momento all’altro, vero anche che è ormai dallo scorso mese di maggio che non si registrano scosse importanti e soprattutto frequenti.

Terremoto Campi Flegrei, oggi una scossa al Vesuvio di M 2.0/ Musumeci: “Prevenzione è fondamentale”

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL BOLLETTINO: SISMA PIU’ ALTO DI 1.3

A rendere il tutto ancora più significativo il fatto che stia decisamente diminuendo il fenomeno del sollevamento suolo, che ha creato numerosi problemi lungo la caldera, e non solo, negli ultimi due anni. Giusto per capire quanto la situazione sia positiva, basti pensare che la scossa di terremoto Campi Flegrei principale della scorsa settimana ha avuto una magnitudo di soli 1,3 gradi sulla scala Richter, quella localizzata alle ore 18:22 del 20 ottobre, e molto probabilmente neanche percepita dalla popolazione locale.

Alla luce di tali numeri, come detto sopra vige senza dubbio un cauto ottimismo, ma nel contempo gli addetti ai lavori continuano a ricordare come sia impossibile prevedere il comportamento del vulcano, e quindi eventuali nuove scosse di terremoto, di conseguenza la zona viene monitorata per 24 ore su 24 con i sistemi più sofisticati di modo da cercare di captare anche il minimo segnale che possa far pensare ad un eventuale cambiamento rilevante.

Terremoto oggi Macerata M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno meridionale

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE E GUARDIA ALTA

Proprio per questo si chiede alla popolazione di partecipare alle iniziative preventive, come appunto le prove di evacuazione che si sono tenute a inizio mese e che hanno visto una discreta presenza dei locali, forse più di quanto ci si aspettasse visti i numeri dei precedenti appuntamenti.

La popolazione deve essere informata e nel contempo deve sapere come muoversi e come agire in caso di eventi importanti, di conseguenza è basilare che le informazioni vengano recepite solo da organi ufficiali e autorevoli quali appunto l’Osservatorio Vesuviano e l’Ingv. Da segnalare infine, come si evince dal bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, che l’emissione di gas dalle varie solfatare della zona resta alta, e proprio per questo, ribadiamo, gli esperti invitano a mantenere alta l’attenzione.