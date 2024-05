Terremoto Campi Flegrei, oggi due scosse di M 1.2/ Popolazione locale ha paura: “Non si può vivere così”

Ancora scosse di terremoto nella giornata di oggi nella zona dei Campi Flegrei, fortunatamente molto lievi. Sono state infatti due quelle registrate, entrambe con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter. La prima è stata localizzata alle ore 1:42 della notte passata, fra lunedì 13 e martedì 14 maggio 2024, in zona Vesuvio, mentre la seconda è avvenuta sempre di notte, 40 minuti dopo le ore 00:00, ai Campi Flegrei. Si tratta delle ennesime due scosse localizzate dalla sala Ingv e dall’Osservatorio Vesuviano in questi ultimi giorni, che giungono dopo i ripetuti movimenti tellurici delle precedenti ore, a cominciare da quello di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter localizzato nella tarda serata di ieri.

In precedenza ancora eventi tellurici, tutti abbastanza lievi, ma essendo sismi molto superficiali il loro effetto viene amplificato e ovviamente la popolazione locale ha paura, e spesso e volentieri corre terrorizzata in strada soprattutto se la scossa si registra di notte. E’ il caso di quella avvenuta fra sabato e domenica, una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 gradi sulla scala Richter alle 3:30, con una profondità di circa 3 chilometri sotto il livello del mare, che ha destato dal torpore i residenti locali.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA REAZIONE DELLE PERSONE RESIDENTI

“È stata terribile, un vero incubo. Hanno tremato finestre, comodino e letto. Poi, subito dopo l’evento sismico, si sono sentite le sirene degli allarmi. Non si può più vivere in questo modo”, hanno raccontato alcuni residenti di Arco Felice sui social network, così come si legge sul sito del quotidiano partenopeo Il Mattino. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone o cose, ma la situazione sta diventando insostenibile per i residenti.

Nel contempo gli esperti continuano a tenere strettamente monitorata la situazione e rassicurano sul fatto che al minimo segnale verrà data l’allarme, cercando di anticipare quanto più possibile un’eventuale eruzione o un sisma importante, anche se per il momento nessuno dei due eventi catastrofici è previsto. Certo è che dopo mesi in cui le scosse ai Campi Flegrei si erano decisamente attutite, gli eventi sono continuati a farsi sentire ormai tutti i giorni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE PAROLE DEL SINDACO DI BACOLi

Proprio per rispondere a questa ansia perenne, negli scorsi giorni è uscito allo scoperto via Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Regione, in prima fila ormai da un anno nella vicenda, che ha cercato di rassicurare la cittadinanza locale circa il fenomeno del bradisismo. “Viviamo su una caldera vulcanica, da sempre – ha spiegato – conviviamo con il bradisismo da sempre”.

“Sono in costante contatto con la Prefettura di Napoli – ha continuato – l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione civile regionale e nazionale e i colleghi sindaci flegrei. Stiamo lavorando giorno e notte per rendere il nostro territorio sempre più resiliente, resistente. Insieme, affrontiamo ogni difficoltà”. Un messaggio chiaro e preciso quello della prima cittadina di Bacoli.

