Anche per la giornata di oggi, venerdì 26 luglio 2024, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha segnalato scosse di terremoto importanti. Nessun sisma ha infatti superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ad eccezione di quella che è avvenuta in Sicilia, di preciso a sei chilometri a est di Villalba, in provincia di Caltanissetta, un sisma che ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter ma che non ha comunque provocato danni ne feriti. Pochi in generale gli eventi segnalati nelle ultime ore, (se non si conta quello di 4.0 ai Campi Flegrei), e ad eccezione di un paio che vogliamo comunicarvi. Il primo, è la scossa di terremoto che è avvenuta la notte passata, alle ore 2:33, a sette chilometri a sud ovest di Claut. Siamo nella regione Friuli Venezia Giulia, a circa 34 chilometri di distanza dalla località di Pordenone (provincia dello stesso Claut), nonché a 60 dal capoluogo regionale Udine.

Ovviamente la scossa di terremoto di oggi appena descritta non è stata avvertita dalla popolazione locale, così come quella che è avvenuta all’estremo opposto della nostra penisola, leggasi a due chilometri a sud di Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dall’Ingv all’alba odierna, leggasi alle ore 4:55.

TERREMOTO OGGI: FRA LA SCOSSA ODIERNA DI REGGIO CALABRIA E I SISMI DI IERI

Il sisma è stato registrato a circa una decina di chilometri da Reggio Calabria e a 18 dalla siciliana Messina, avvenuto non troppo distante dal famoso Stretto. Per quanto riguarda le scosse di terremoto non di oggi ma di ieri che non vi abbiamo comunicato in precedenza, è avvenuto un sisma in Indonesia, con una magnitudo piuttosto forte, pari a 5.5 gradi sulla scala Richter.

Fortunatamente la scossa è stata localizzata in mare aperto (erano le 22:32 di ieri sera in Italia), ed ha diminuito i suoi effetti, inoltre, va ricordato che l’Indonesia sorge in una zona dove l’attività sismica, anche importante, è molto frequente, di conseguenza la popolazione locale è spesso e volentieri abituata a questi tremori. Infine, per quanto riguarda l’Italia, si segnala una scossa di terremoto in provincia di Messina, precisamente ad Alcara li Fusi, a 60 chilometri da Acireale, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.