Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.3/ “Cittadini e imprenditori locali vogliono risposte concrete”

Nella giornata di oggi è stata segnalata una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, fortunatamente molto lieve. Nel dettaglio si è trattato di un sisma che ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter e che è stato localizzato durante la notte passata, precisamente alle ore 4:20 fra giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 40.8350 gradi di latitudine, 14.1240 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

In zona sono stati individuati i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Calvizzano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere come sempre Pozzuoli, distante 3 chilometri, con Marano di Napoli a 9, quindi Napoli a 11, poi Giugliano in Campania a 12, Casoria a 16, quindi Aversa, Afragola, Ercolano e Portici. Una scossa di terremoto, quella registrata oggi ai Campi Flegrei, che conferma un periodo di relativa calma, anche se i cittadini residenti nella zona flegrea continuano a vivere nella tensione, alla luce anche di quanto accaduto alla fine dello scorso mese, quando si è verificato il famoso movimento tellurico di magnitudo 4.4 gradi che ha causato anche degli sfollati.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 1.3: IL BOLLETTINO DEL 3-9 GIUGNO

Intanto è stato diramato il consueto bollettino dell’Osservatorio Vesuviano, inerente la settimana 3-9 giugno, secondo cui il suolo ai Campi Flegrei si è alzato di più di due centimetri al mese. Viene precisato nel dettaglio che: “Negli ultimi 20 giorni, il valore medio preliminare della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di nuovo di circa 20±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE)”.

L’Osservatorio fa comunque sapere che la situazione è continuamente sotto controllo, e soprattutto “non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine”. Inoltre, qualora si dovessero verificare delle variazioni nei parametri costantemente monitorati che possano “comportare una diversa evoluzione dei fenomeni”, gli stessi “saranno oggetto di approfondimenti tempestivamente comunicati”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 1.3: IL COMMENTO DI ANTONIO CASO

A NapoliToday, invece, il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, da tempo in prima fila a fianco dei cittadini ai Campi Flegrei, ha spiegato di essere un po’ preoccupato: “Purtroppo non si può essere sereni dopo la giornata della scossa di magnitudo 4.4 e degli oltre 150 terremoti in poche ore. Il suolo purtroppo continua a sollevarsi e questo significa che ci dobbiamo aspettare altri terremoti”. Fortunatamente, stando a quanto fanno sapere gli scienziati, non ci sono segnali che fanno pensare ad una imminente eruzione, ma l’attività sismica dell’ultimo periodo non lascia ovviamente tranquilli.

“Dunque è bene tenere l’attenzione molto alta e chiedere un potenziamento delle azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi, ma non bisogna cadere nell’allarmismo”. Quindi aggiunge: “Cittadini e imprenditori hanno bisogno di risposte concrete ed urgenti. Bene aver mobilitato la Protezione civile nazionale per accelerare le verifiche sugli edifici privati, così come da me più volte richiesto. Ma una volta accertato lo stato di inagibilità di un fabbricato e sgomberato i residenti, occorre fornire tutto il supporto possibile, anche economico, a chi è costretto ad allontanarsi”.

