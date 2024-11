Una scossa di terremoto Campi Flegrei è stata localizzata nella giornata di oggi, precisamente alle ore 2:11, nei pressi di Pozzuoli e Bacoli. Il sisma è stato molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ma spesso e volentieri eventi tellurici molto lievi sono stati avvertiti in maniera indistinta dalla popolazione locale, di conseguenza è probabile che sia accaduto lo stesso anche questa volta, nonostante la scossa di terremoto Campi Flegrei sia stata registrata la notte passata, alle ore 2:11. Il sisma è avvenuto vicino a Marano e a Napoli, e si tratta del secondo evento tellurico ai Campi Flegrei nel giro di 48 ore: possibile ripresa delle scosse?

Difficile dirlo fatto sta che l’Osservatorio Vesuviano ha diramato il consueto bollettino con il resoconto di tutti i movimenti tellurici registrati nell’ultima settimana ai Campi Flegrei, precisamente nel periodo 4-11 novembre 2024, e i numeri sono ancora molto positivi, a cominciare dai dati riguardanti il fenomeno del bradisismo, recente analizzato da un nuovo interessante studio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I NUMERI DEL BOLLETTINO

Viene specificato che dal primo gennaio del 2024 la terra si è sollevata di 17 centimetri ai Campi Flegrei, di conseguenza si è avuto un aumento di circa mezzo centimetro rispetto alle precedenti rivelazioni che avevano invece indicato un sollevamento totale di 16,5 centimetri.

In ogni caso non si registra alcun parametro allarmante che possa far presagire qualche evento importante a breve, visto che la velocità di sollevamento è rimasta costante dall’inizio del mese di agosto, quindi circa un centimetro al mese rispetto ai due che invece erano stati registrati durante il periodo aprile-luglio 2024. In merito al numero di terremoti, si registra un lieve incremento con 33 scosse localizzate nella settimana appunto dal 4 all’11 novembre, di conseguenza quattro movimenti tellurici in più rispetto al precedente bollettino che ne indicava 29.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL SISMA PRINCIPALE DELL’ULTIMA SETTIMANA

La magnitudo è stata comunque molto bassa, visto che sul totale 26 hanno avuto una magnitudo inferiore all’uno grado, mentre sette hanno superato quella soglia con la più importante che è stata quella localizzata il 9 novembre scorso e che ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, nulla quindi di eclatante. Infine il consueto punto sulla situazione geochimica e ancora una volta non vengono segnalati dei parametri significativi rispetto al trend dell’ultimo periodo, con un valore medio della temperature del sottosuolo di 96 gradi.

Un bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei quindi positivo e sono positive anche le notizie che sono giunte nelle scorse ore da parte dei ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che si è recato a Pozzuoli negli scorsi giorni, e che ha annunciato l’arrivo di 260 milioni di euro per 56 grandi progetti che verranno conclusi entro tre anni, il 2027, a cominciare dalle scuole che devono essere sistemate per permettere agli studenti di tornare a fare lezioni nei propri istituti.