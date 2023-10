Terremoto Campi Flegrei: suolo si alza di 15mm al mese/ A Bacoli pronto sms in caso di emergenza

La situazione ai Campi Flegrei continua ad essere costantemente monitorata, e secondo quanto specifica da RaiNews, negli ultimi tempi il suolo nell’area flegrea si è innalzato ad un ritmo di 15 millimetri al mese. C’è da dire che in questi giorni le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, dopo un settembre in cui è stata registrata anche una scossa di magnitudo 4.2 gradi, si sono un po’ calmate, ma bisognerà capire se si tratta di una calma apparente, di una quiete prima della tempesta o di un deciso letargo. L’area di maggior innalzamento resta quella di Pozzuoli, epicentro dei terremoti ai Campi Flegrei, dove l’arretramento del mare nella darsena appare evidente.

“La sismicità continuerà – le parole di Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, sempre riportate da RaiNews – Sarà importante la valutazione della capacità degli edifici di resistere a questo tipo di sollecitazioni”. Intanto nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, si terrà al Rione Terra un vertice sulla pianificazione di azioni nei Campi Flegrei a cui sono attesi anche i ministri Musumeci e Sangiuliano. Fanpage ricorda invece come in questi giorni si sia insediato il tavolo tecnico per attuare il Decreto Campi Flegrei, varato dal Governo, contenente le varie misure per salvaguardare la cittadinanza in caso di emergenza.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: SUOLO SI ALZA DI 15MM AL MESE. LE PAROLE DEL SINDACO DI BACOLI

In questo contesto si è inserita l’iniziativa del Comune di Bacoli, località che rientra nella zona cosiddetta “rossa”, quella a maggior rischio dei Campi Flegrei, che ha deciso di avvisare la cittadinanza con una telefonata ma anche un sms o un messaggio WhatsApp, in caso di emergenze che siano collegate al fenomeno del bradisismo (la sollevazione del suolo).

Si tratta di un’iniziativa che sfrutterà la piattaforma “Sindaci in contatto 2.0”, un sistema di allerta per certi versi simile ad It-Alert, già adottato da altre amministrazioni. Con questo sistema “riusciremo a metterci in contatto con i cittadini sempre, non solo attraverso i social network ma anche mandando comunicazioni attraverso telefonate o messaggistica. È uno strumento essenziale per la nostra comunità perché vogliamo che tutti i cittadini siano informati, soprattutto in questo periodo storico segnato da difficoltà, emergenze e bradisismo” le parole di Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli.

