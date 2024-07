Terremoto Cile oggi M 7.1/ Violenta scossa vicino a San Pedro de Atacama: frane e blackout

Una scossa di terremoto decisamente forte è stata registrata oggi, venerdì 19 luglio 2024, in Cile. Si è trattato di preciso di un sisma che secondo l’Ingv ha avuto una magnitudo di 7.1 gradi sulla scala Richter e che è stato localizzato in quel di San Pedro de Atacama, nella zona a nord della stessa nazione sudamericana. Per il momento non si hanno notizie in merito ad eventuali danni e/o a persone coinvolte, ne tanto meno su un’allerta tsunami.

Sono state registrate delle frane e dei blackout e si sa con certezza che l’evento tellurico è avvenuto poco prima delle ore 4:00 in Italia, di preciso alle ore 3:50 (in Cile erano le 21:50 di ieri sera), mentre l’ipocentro è stato individuato a 127 chilometri di profondità, caratteristica quest’ultima che potrebbe aver leggermente ridotto gli effetti del sisma, tenendo conto che la scossa di terremoto non è stata superficiale.

TERREMOTO OGGI CILE, LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Stando a quanto fatto sapere via X.com (ex Twitter) Gabriel Boric, il presidente del Cile, non ci sarebbero feriti o danni gravi, confermando quindi le indiscrezioni circolanti, ed inoltre, viene confermato il fatto che nessuna onda anomala è stata prevista dall’USGS, il sistema di rilevazione dei terremoto degli Stati Uniti.

Nonostante la vasta portata, la scossa di terremoto di oggi in Cile è stata quindi tutto sommato lieve, con alcune rocce cadute sull’autostrada Calama-Tocopilla, così come riportato da Meteoweb, e anche dei blackout nella zona dell’epicentro. In ogni caso le informazioni sono in divenire, la notizia è in aggiornamento, di conseguenza bisogna aspettare le prossime ore per avere un quadro più certo. Quello che si sa è che il sisma è stato avvertito in numerose zone del Paese, soprattutto nelle regioni di Tarapacà, ma anche Parinacota, Arica, Atacama, Atofagasta e Coquimbo, una vasta zona del Cile dove sono state diverse le segnalazioni.

TERREMOTO OGGI CILE, NON SI SEGNALANO FERITI

Non risulterebbero esservi dei feriti, molto probabilmente perchè come detto sopra il sisma ha avuto una profondità elevata che ha ridotto in qualche modo i suoi effetti. Da segnalare che secondo il servizio americano la scossa di terremoto è stata di magnitudo 7.4 gradi sulla scala Richter contro i 7.1 registrati invece dal nostro Ingv.

Purtroppo delle scosse di terremoto così importanti come quella avvenuta oggi, non sono una rarità in Cile, tenendo conto che nella stessa nazione è stato registrato il movimento tellurico più forte di tutti i tempi, quello del 1960 a Valdivia che ebbe una magnitudo di 9.5 gradi sulla scala Richter e che causò migliaia di morti e miliardi di dollari di danni. Del resto il Cile sorge sul famoso anello di fuoco, il ring of fire, la zona a più alta intensità per quanto riguarda le scosse di terremoto e le attività vulcaniche.

