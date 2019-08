Terremoto Forli e Cesena M 3.7/ Ingv, ultime scosse: sisma avvertito anche in Toscana

Due forti scosse di terremoto sono state registrate vicino a Premilcuore, nella provincia di Forlì-Cesena. Sono state anche ravvicinate, visto che sono avvenute a due minuti circa l’una dall’altra. La prima è stata quella più forte: il sisma delle 18:52 è stato infatti di magnitudo 3.7 sulla scala Richter. L’altra scossa invece è stata di magnitudo 2.9. I dati relativi alle scosse sono stati forniti dalla Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Per quanto riguarda l’epicentro del terremoto, è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.92, longitudine 11.81 e ad una profondità di 6 chilometri. Quindi a 7 km da Premilcuore. La seconda scossa di terremoto invece è avvenuta a 6 km dal piccolissimo comune a circa 40 km dal capoluogo, Forlì, che sorge sulle pendici nord-occidentali del monte Arsiccio. Le coordinate geografiche differiscono leggermente, solo per la latitudine, che nella seconda scossa è di 43.93.

TERREMOTO FORLI E CESENA M 3.7: INGV, SISMA AVVERTITO ANCHE IN TOSCANA

Le due scosse di terremoto hanno fatto tremare la terra tra Forlì e Cesena. Il fenomeno sismico è stato avvertito chiaramente dalla popolazione sull’Appennino forlivese e anche in Toscana, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino. Sono tante le segnalazioni, soprattutto sui social. In tanti segnalano di aver avvertito le scosse di terremoto in particolar modo sull’Appennino: segnalazioni da Santa Sofia, Galeata, Civitella, Meldola, Premilcuore, Predappio, Portico ma anche nella zona del cesenate (Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto), come riportato da forlitoday. Ma si parla anche di richieste di informazioni anche dalla Toscana, con qualche utente che dichiara di aver percepito il terremoto anche dal fiorentino. La prima stima parlava di 3.9 gradi, poi è stata riallineata. Ma le scosse di terremoto sono due e quella di magnitudo 3.7 ha fatto spaventare molte persone.

