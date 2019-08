TERREMOTO OGGI A PARMA: SCOSSA M 3.9 IN EMILIA/ INGV, paura per sisma ma niente danni

È stata chiaramente avvertita dalla popolazione dell’Emilia e pure in alcune zone della Liguria e della Toscana la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 verificatasi quest’oggi attorno alle 13.17 in provincia di Parma: secondo le prime rilevazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro del sisma si troverebbe a soli sette chilometri di profondità in località Borgo Val di Taro. Nonostante molte persone si siano riversate in strada poco dopo, pare che non vi siano al momento segnalazioni di alcun tipo di feriti o di danni a edifici e al patrimonio artistico della zona anche se sono ancora in corso dei sopralluoghi dato che, come è noto, l’area del parmense è una delle più soggette dell’intera regione a fenomeni di questo tipo e proprio secondo l’INGV il livello di sismicità della zona è medio-alto come peraltro quello della vicina Modena. (agg. di R. G. Flore)

INGV, SISMA DI MAGNITUDO 3.9

Una forte ma breve scossa di terremoto è stata segnalata alle 11,17 nella provincia di Parma, al confine tra l’Emilia Romagna, la Toscana e la Liguria: grado inizialmente stimato tra M 3.7 e il 4.1, in un secondo momento i dati INGV hanno confermato il sisma con grado di magnitudo 3.9 sulla scala Richter. Secondo le prime stime raccolte anche sui social, non vi sarebbero stati gravi danni a cose, persone, strutture, edifici o strade anche se la paura durata qualche secondo è stata molta specie nei comuni segnalati vicino all’epicentro del terremoto: in ordine di vicinanza, i luoghi interessati dalla scossa sismica sono stati Borgo Val di Taro, Albareto, Pontremoli, Valmozzola, Compiano, Zeri, Berceto, Bedonia, Tornoli, Mulazzo, Filattiera, Bardi. I dati INGV segnalano poi come l’ipocentro del terremoto sia stato rinvenuto a 7 km di profondità sotto il livello del terreno.

TERREMOTO OGGI A PARMA, AVVERTITO ANCHE A VERONA E GENOVA

Proprio l’alta superficialità dell’ipocentro ha comprato diverse segnalazioni nei cittadini a cavallo delle provincie di Parma, Massa Carrara e La Spezia: vibrazioni ed edifici che hanno oscillato per poco tempo sono bastati per far gridare all’allarme terremoto sui social nei minuti immediatamente successivi alla scossa di terremoto a Borgo Val di Taro. Oltre a quest’ultimo, i Comuni dove il sisma è stato maggiormente avvertito sono stati Corniglio, Berceto e Tizzano: la scossa poi è stata avvertita anche in altre città del Nord, come Verona e Genova, oltre ad alcune aree della Versilia e Lunigiana dove la scossa di M 3.9 ha spaventato cittadini e turisti. Al momento, ripetiamo, tanto nel Parmense, quanto nello Spezzino e nel Levante ligure, non si hanno notizie di danni a cose o peggio persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA