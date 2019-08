Terremoto Macerata oggi M 3.0/ Ingv, ultime scosse: sisma avvertito anche in Abruzzo

Una forte scossa di terremoto è stata registrata negli ultimi minuti nelle Marche. Il sisma è stato di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed è avvenuto alle 13.48 di oggi, venerdì 9 agosto 2019. L’epicentro è stato individuato a due chilometri da Sarnano, in provincia di Macerata. La Sala Sismica di Roma dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha fornito anche le coordinate geografiche dell’epicentro: latitudine 43.06, longitudine 13.29 e ipocentro attestato a 23 chilometri di profondità. Per quanto riguarda la lista dei Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro, sono: Gualdo, San Ginesio, Cessapalombo, Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Acquacanina, Amandola (FM), Sant’Angelo in Pontano, Caldarola, Penna San Giovanni, Fiastra, Ripe San Ginesio, Monte San Martino, Belforte del Chienti, Montefortino (FM), Colmurano, Smerillo (FM) e Comunanza (AP). La zona due anni fa è stata scossa da un violento terremoto e da allora c’è grande attenzione sull’attività sismica.

TERREMOTO MACERATA OGGI M 3.0 AVVERTITO ANCHE IN ABRUZZO

La terra torna a tremare nelle Marche con il terremoto registrato nella provincia di Macerata. Le stime provvisorie dell’Ingv parlavano inizialmente di un sisma di magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3 sulla scala Richter, poi è arrivata la rilevazione definitiva con la correzione a 3.0. La scossa sismica è stata avvertita anche nella zona nord della regione Abruzzo. In mattinata invece un terremoto di magnitudo superiore, cioè 3.2, è avvenuto nella zona di Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento. Vicina all’epicentro anche Malta. Nello specifico, è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv a latitudine 35.55, longitudine 12.87 e ad una profondità di 6 chilometri. Poi di rilevante una scossa di terremoto nella zona meridionale del Mar Ionio. In questo caso la scossa di terremoto è stata di magnitudo 2.4 sulla scala Richter.





