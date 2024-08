Il bollettino sulle scosse di terremoto oggi emesso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (anche noto con la sigla Ingv) ci parla – fortunatamente – di una nottata tranquilla sul nostro bel territorio, con pochi eventi registrati dai sismografi, tutti con un’intensità piuttosto contenuta: si va – infatti – da quella lievissima scossa da 0.7 registrata poco dopo l’una, fino ad un massimo di 2.2 sulla scala Richter con un totale si solamente nove eventi tellurici capitati tra la mezzanotte odierna e il momento in cui scriviamo.

TERREMOTO OGGI ML 3.9 COSENZA/ Ingv ultime notizie: sisma al largo del Mar Ionio avvertito in Calabria

Il terremoto più forte di oggi si è registrato – in particolare – al largo del Mar Ionio Settentrionale a diversi km (precisamente alle coordinate 39.6640, 17.1240) dalla costa calabrese tra Rossano Scalo e Cirò Marina: la magnitudo era di 2.2 sulla scala Richter, mentre grazie ad un ipocentro localizzato ad addirittura 27 km di profondità e allo sviluppo marittimo nessuno sembra aver avvertito il sisma; così come non parrebbe aver causato nessun tipo di danno a cose o persone.

TERREMOTO OGGI LISBONA, MAGNITUDO 5/ Ultime notizie Ingv: scossa da 5.8 a Panama

Un discorso (almeno, parzialmente) diverso vale per il terremoto oggi registrato a circa 4 km di distanza dal comune cuneese di Bellino – coordinate: 44.5490, 7.0100 -: in questo caso la magnitudo è stata di 1.5 e l’ipocentro ad appena 11 km dalla crosta terrestre; ma complice anche l’orario (erano la 2:20, secondo l’Ingv) neppure in questo i residenti della piccola cittadina hanno avvertito la terra tremare sotto i loro piedi.

Terremoto oggi: il bollettino completo dell’Ingv sulla mattinata del 28 agosto 2024

Insomma: una nottata tranquilla dal punto di vista delle scosse di terremoto, sicuramente ben distante da quel sisma di magnitudo 3.9 che si è registrato nel primo pomeriggio di ieri in quel di Cosenza e priva – lo ripetiamo: fortunatamente – di criticità o danni. Comunque sia, oltre alle due scosse che abbiamo appena visto l’Ingv ha registrato in totale altri sette sismi, tra i quali i più potente (e parliamo di una magnitudo di 1.3 in entrambi i casi) hanno interessato le aree di San Chirico Nuovo – alle porte di Potenza – e di Sampeyre, sempre alle porte di Cuneo.

Terremoto Campi Flegrei, M 1.7: ieri uno sciame sismico/ Mastrolorenzo (Ingv): "Governo sottovaluta i rischi"

Da segnalare – infine – che l’area di Macerata sembra essere al centro di un lieve sciame sismico con tre differenti scosse di terremoto registrate dalla tardissima nottata di ieri, alla prima mattinata di oggi: due tra queste (con magnitudo di 1 e 1.1) hanno colpito l’area di Ussita, mentre la terza si è sviluppata poco distante dal comune di Muccia.