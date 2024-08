TERREMOTO OGGI: NUOVA SCOSSA IN CALABRIA

Una nuova forte scossa di terremoto oggi è stata registrata in Calabria: a registrarla è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con un primo tweet con cui ha segnalato sui social la stima provvisoria della magnitudo, che si aggirava tra 3.8 e 4.3 sulla scala Richter, poi è stata fornita quella definitiva di ML 3.9 sulla scala Richter. Proprio sui social non sono mancate le segnalazioni di chi ha avvertito distintamente il terremoto oggi anche lontano dalla Calabria. Infatti, ci sono state segnalazioni anche da parte di chi vive in Puglia, in particolare dal Salento.

Per quanto riguarda, invece, la zona che comprende l’epicentro del terremoto oggi, dovrebbe esserci Cariati, visto che anche da qui sono partite delle segnalazioni. Per quanto riguarda i dettagli, l’epicentro è stato individuato nella zona settentrionale del Mar Ionio a latitudine 39.6720, longitudine 17.1680 e a una profondità di 35 chilometri. (agg. di Silvana Palazzo)

TERREMOTO OGGI, SCOSSA AL LARGO DELLA CALABRIA

Quotidianamente l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano ci offre un report con tutte le scosse di terremoto di oggi, che hanno interessato il nostro Paese. A notte inoltrata, alle 05:39:49 ora italiana, un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nel Tirreno Meridionale, al largo della Calabria, con coordinate geografiche latitudine 38.9600 e longitudine 15.2810 ad una profondità di 286 km. Il terremoto, localizzato dalla sala sismica INGV di Roma, è avvenuto a 88 km a Nord di Messina, a 90 da Lamezia Terme, a 92 da Cosenza e a 100 da Reggio Calabria. Il terremoto non ha avuto conseguenze e non è stato avvertito dalla popolazione.

Nella notte, poco dopo la mezzanotte, una scossa di terremoto di magnitudo ML 1.5 ha scosso Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, a 4 km a ovest dalla cittadina. La scossa è avvenuta alle 00:36:25 con coordinate geografiche latitudine 42.7890 e longitudine 13.2500 ad una profondità di 10 km. Nei pressi dell’epicentro anche Montegallo e Accumoli, zone già scosse dal terribile terremoto di Amatrice del 2016.

TERREMOTO OGGI, SCOSSE ALLE ISOLE EOLIE

Nella prima mattinata di oggi, 27 agosto, un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto alle Isole Eolie. La scossa, con latitudine 38.4840 e longitudine 14.7820 è avvenuta a una profondità di 10 km alle 05:50:53, nelle vicinanze di Leno, a 9 km, Malfa, a 12 così come Santa Marina Salina e a 19 km da Lipari. Appena un secondo dopo, alle 05:50:54, è avvenuta un’altra scossa di magnitudo ML 1.6 con coordinate geografiche latitudine 38.4520 e longitudine 14.7680 ad una profondità di 7 km.

Anche in questo caso le cittadine nei pressi dell’epicentro sono le stesse della scossa di appena un secondo prima, ma a pochi km di distanza. Alle 05:27:40, invece, un terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto a 4 km a Sud Ovest di Pietrapaola, in provincia di Cosenza, con una profondità di 29 km. Anche in questo caso nessun danno da segnalare.