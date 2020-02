Terremoto oggi a Enna, M 3.6/ Ingv, forte scossa in Sicilia: panico in rete

Alle ore 16.13 il Centro Nazionale INGV ha registrato una scossa di terremoto compreso tra i gradi di magnitudo 3.5 e 4.0 nel territorio di Enna e dintorni, facendo tremare buona parte della Sicilia: fino a quel momento si aveva solo un dato di stima provvisoria in attesa che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emetta tutti i dati completi e analizzati nei minuti successivi. Così è avvenuto e infatti poco dopo le 16,30 lo stesso centro studi INGV ha emesso il dato ufficiale: scossa di grado M 3.6 sulla scala Richter con ipocentro segnalato a circa 32 chilometri sotto la superficie del terreno in profondità. Le vibrazioni però avvertite vicino Enna e nel Parco dei Nebrodi sono “bastate” per creare il panico in rete con diversi post e tweet di abitanti e lavoratori che hanno sentito distintamente la scossa di terremoto valutata «molto forte» tanto da scendere in alcuni casi per strada. A livello di epicentro, i dati in mano all’INGV mostrano come i comuni più colpiti sono situati attorno alle provincie di Enna e Messina con qualche vibrazione udita anche nel Catanese.

TERREMOTO OGGI A ENNA: LO SCIAME SISMICO

Al momento non vengono segnalati particolari danni a cose, persone, strutture, edifici o strade, anche se in un primo momento soprattutto sulla rete lo spavento per il nuovo terremoto registrato dopo le ore 16 aveva temere ben di peggio: il grado M 3.6 e soprattutto l’ipocentro oltre i 30 km di profondità ha evitato guai peggiori. I comuni coinvolti, pur senza danni, nel cono sismico della scossa di Enna sono stati: Troina, San Teodoro, Cesarò, Gagliano Castelferrato, Cerami, Regalbuto, Bronte, Capizzi, Maniace, Agira e Centuripe. Poco prima della scossa più forte ve n’erano state altre due che avevano già fatto scattare l’allarme per lo sciame sismico su parte della Sicilia: alle ore 15.55 il terremoto di grado M 2.7 Richter, alle 16.04 il sisma di grado M 3.0, sempre nella medesima area di Enna. In tutto tre scosse che contribuiscono ad “accendere” i riflettori dell’INGV sui territori della Sicilia, tra i più attivi a livello sismico assieme al Centro Italia e alla Calabria dove negli scorsi giorni altri sciami sismici sono stati registrati nella provincia di Catanzaro.

