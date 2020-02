Terremoto Catanzaro M 2.6/ Ingv ultime scosse, sisma anche in provincia di Genova

Numerose le scosse di terremoto registrate dall’Ingv in Italia nelle scorse ore. La più importante ci giunge da una zona ormai ben nota per i suoi continui movimenti tellurici, leggasi la provincia di Rieti, nel Lazio, e precisamente il comune di Accumuli. Come specificato dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 42.68 gradi di latitudine e 13.21 di longitudine. La profondità, invece, è stato rilevata a 10 km sotto il livello del mare. La scossa di terremoto si è verificata alle ore 16:09 di ieri pomeriggio, sabato 1 febbraio, ed ha interessato da vicino i comuni di Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, Cascia, Montereale, e Campotosto. L’Aquila, Teramo e Terni, sono invece le città più vicine all’epicentro.

TERREMOTO A CATANZARO E A GENOVA

Altro sisma registrato dalla sala sismica Ingv in Roma alle ore 22:00 esatte di ieri in provincia di Genova. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre la profondità è stata individuata 2 chilometri sotto il livello marino. La scossa è stata registrata nei pressi di Santo Stefano d’Aveto, nonché Rezzoaglio, Ottone, Fontanigorda, Gorreto, Rovegno, Ferriere, Cerignale, Montebruno, Fascia. A livello di città, invece, segnaliamo, Genova, Piacenza e La Spezia in un raggio massimo di 60 chilometri. Il terremoto avvenuto nella tarda serata di ieri nel genovese, vista anche la sua moderatezza, non ha causato danni ne feriti. Infine, segnaliamo un’ultima scossa registrata in una delle zone che più sta tremando nelle ultime settimane, leggasi il comune di Albi, in provincia di Catanzaro (Calabria). Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi con una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso, non si segnalano danni ne feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA