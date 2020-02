Terremoto oggi M 2.4 Messina/ Ultime scosse Ingv, numerosi movimenti da nord a sud

Numerose le scosse di terremoto avvenute quest’oggi in Italia. Quella più “importante” ci giunge dalla Sicilia e precisamente dalla provincia di Messina. In località Ucria, come riferisce l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è verificata una scossa di magnitudo 2.4 gradi, alle ore 5:19 di stamattina, con coordinate geografiche pari a 38.05 gradi di latitudine e 14.89 di longitudine. La profondità è stata invece di 6 km sotto il livello del mare, per un movimento tellurico quindi decisamente superficiale. Il terremoto ha interessato da vicino i comuni di Raccuja, Sinagra, Tortorici, San Pietro Patti, Floresta, Sant’Angelo di Brolo e Castell’Umberto, mentre a livello di città si segnalano Acireale, Messina, Catania e Reggio Calabria, in un raggio massimo di 65 chilometri. Altro sisma in provincia di Ancona, nelle Marche, precisamente alle ore 4:04 di questa notte. L’evento è stato classifica come di magnitudo 2.3, ed è avvenuto nel mare Adriatico, lungo la costa marchigiana anconetana.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE AD ALBI E VICINO ALLA VALLE D’AOSTA

Il sisma ha avuto una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare, ed è stato localizzato non troppo distante da una zona dove troviamo le città di Ancona, Fano, Pesaro e infine Rimini. Continua a tremare intanto Albi, in provincia di Catanzaro (Calabria). La sala sismica Ingv in Roma ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi, la quinta nelle ultime 24 ore, l’undicesima dal 30 gennaio ad oggi. Uno sciame sismico che continua quindi ad interessare il catanzarese, non facendo dormire sonni tranquilli ai residenti della zona. Infine segnaliamo un movimento tellurico avvenuto lungo il confine fra l’Italia e la Svizzera, non troppo lontano dalla Valle d’Aosta. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Tutti i terremoto elencati sopra non hanno provocato danni ne feriti.

