Terremoto oggi a Messina, M 3.5/ Ultime scosse Ingv, paura a Capizzi

Terremoto a Messina oggi, mercoledì 5 giugno 2019: due scosse registrate nel giro di pochi minuti con epicentro a Capizzi. La prima è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 22.23 con magnitudo 3.5 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.5 ad una profondità di 5 km. La seconda è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 22.37 con magnitudo 2.5 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.52 ad una profondità di 8 km. Paura a Capizzi ed in tutti i comuni limitrofi: Cerami, Troina, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Mistretta, Sperlinga, Castel di Lucio, San Teodoro, Cesarò, Reitano. Più distanti invece le città con almeno 50 mila abitanti: 56 km da Caltanissetta, 62 km da Acireale e 63 km da Catania.

TERREMOTO MESSINA, DUE SCOSSE CON EPICENTRO A CAPIZZI

Nuovo sisma in Italia dopo il terremoto registrato a Torino nelle scorse ore. E Messina già ha dovuto fare i conti con delle scosse negli scorsi giorni: lunedì 3 giugno sono state avvertite tre terremotii nel giro di poche ore. Il primo ha avuto epicentro proprio a Capizzi alle ore 0.58 ad una profondità di 5 chilometri e con magnitudo 1.5. Il secondo è stato registrato con epicentro a Galati Mamertino ad una profondità di 8 chilometri con magnitudo 1.9. Infine, il terzo ed ultimo terremoto è stato registrato alle ore 10.26 con epicentro a Longi, ad una profondità di 10 chilometri e con magnitudo 1.8. Per il momento non sono stati registrati feriti o danni a strutture, ma sono stati diversi i messaggi pubblicati sui social network: via al tam tam, con diversi residenti messi in allerta dal sisma. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

