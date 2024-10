Numerose (e talvolta violente) le scosse di terremoto oggi registrate dai sempre attenti sismografi dell’Ingv – ovvero l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che spesso citiamo tra queste pagine – che ci hanno restituito un folto bollettino quotidiano: le scosse più intense (ovvero superiori al 2 sulla scala Richter) della mattinata sono state in totale 4, di cui la più violenta pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte odierna e l’ultima poco prima delle 10 del mattino; il tutto intervallato da parecchie altre lievi scosse di terremoto.

Partendo dal principio, il bollettino delle scosse di terremoto oggi non può che soffermarsi nell’area di Potenza che tra la 00:46 e l’una e 50 del mattino è stata protagonista di ben quattro differenti eventi tellurici: il primo è stato il sisma più forte dell’intera giornata con una magnitudo di ben 3 sulla scala Richter localizzata alle coordinate 40.6450 e 15.7360, così come il secondo è arrivato ad una potenza di 2.3 – geograficamente poco distante dal primo -; mentre gli altri due si sono fermati a 1.2 e 1.5 rispettivamente a mezzanotte e 58 e all’una e cinquanta.

Tutte le scosse di terremoto oggi registrate dall’Ingv: dai Campi Flegrei a Rieti

Da quel momento sono seguite diverse altre scosse di terremoto che si sono registrate tra Macerata (alle 2:12 con una magnitudo di 1.4), Perugia (tre ore più tardi, con un 1.7 sulla scala Richter) e i Campi Flegrei, protagonisti di due scosse mattutine che sono arrivate al 2.6 dei gradi tellurici, ma alle quali abbiamo dedicato – come sempre facciamo – un altro articolo che potete trovare facilmente su queste stesse pagine.

Saltiamo – infine – avanti all’ultima scossa di terremoto oggi registrata che ha superato il 2 di magnitudo e per farlo dobbiamo andare fino al territorio di Rieti e alle ore 9:26 in cui i sismografi hanno iniziato a tremare con forza: alle coordinate 42.7400, 13.1900 (che grosso modo ci portano sul territorio del comune di Accumoli) proprio a quell’ora è stato registrato un terremoto da 2.5 di potenza che è stato immediatamente – precisamente alle 9:31 – replicato in un secondo sisma di solo 0.7 sulla scala Richter.

