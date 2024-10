Poche scosse di terremoto oggi in Italia, con nessun evento tellurico, fortunatamente, che è stato rilevante. I sismografi dell’Ingv hanno segnalato diversi sismi nelle ultime ore ma il più alto è stato comunque al di sotto della magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza non si registrano particolari situazione di disagio. La scossa di terremoto oggi principale è stata quella localizzata ai Campi Flegrei, un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. L’evento in questione è stato segnalato alle ore 6:54 di questa mattina, nei pressi di Pozzuoli e di Napoli, ennesima scossa che purtroppo viene localizzata in questa zona dall’Italia da due anni a questa parte.

Tutte le altre scosse di terremoto oggi segnalate sono state invece ben più lievi, a cominciare da quella che è avvenuta in Sicilia, di preciso a cinque chilometri a sud est di Santa Caterina, comune della provincia di Catania. In questo caso l’evento sismico è stato di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:36 della notte scorsa, non troppo distante da Aci Catena e Aci Sant’Antonio. La città più vicina è risultata essere Acireale, a soli 5 chilometri dall’epicentro, con Catania invece più staccata a 19.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI CATANIA

Un’altra scossa di terremoto è stata quindi registrata oggi non troppo distante dalla precedente, di preciso a tre chilometri a sud ovest di Piedimonte Etneo, sempre nel catanese. In questo caso l’evento è stato leggermente più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato nei pressi di Fiumefreddo di Sicilia e Linguaglossa.

La città più vicina è risulta essere sempre Acireale, distante però 20 chilometri, con Catania più staccata a 33 chilometri. L’Ingv ha infine rilevato uno sciame sismico a Siena nella tarda serata di ieri, fra le 20:59 e le 22:59, 11 scosse con una magnitudo comunque leggera, visto che la massima è stata di 1.4 gradi sulla scala Richter.