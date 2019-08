Terremoto oggi ad Agrigento, M 3.6/ Ultime scosse Ingv, sisma avvertito a Palermo

Terremoto ad Agrigento oggi, lunedì 5 agosto 2019: paura in Sicilia per la forte scossa registrata alle ore 12.16. Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) dopo aver segnato una stima provvisoria – sisma di magnitudo tra 3.4 e 3.9 – riporta di una magnitudo 3.6 con epicentro a Caltabellotta. Il terremoto è stato avvertito da gran parte della popolazione siciliana, anche a Palermo, ed ha fatto scattare il classico tam tam social: negli ultimi minuti su Twitter e su Facebook sono stati diffusi messaggi di allerta per la scossa, con molte persone che si sono rivolte ai Vigili del Fuoco. Questi i principali comuni colpiti: Giuliana, Burgio, Villafranca Sicula, Chiusa Sclafani, Sambuca di Sicilia, Lucca Sicura e Bisacquino. Per il momento non sono noti altri dettagli sulla zona colpita e sui dati della scossa, vi terremo aggiornati, ma possiamo segnalare sicuramente il panico scattato tra la popolazione: appena pochi giorni fa è stato registrato uno sciame sismico ad Agrigento, la 16esima scossa nel giro di appena cinque giorni.

TERREMOTO AGRIGENTO, LE ULTIME NOTIZIE

Il sisma registrato pochi giorni fa a Menfi è stato l’ultimo di una lunga serie che ha colpito l’agrigentino: tante scosse di bassa magnitudo che hanno comunque fatto scattare un campanello d’allarme presso la popolazione. Palermo e la sua provincia nell’ultimo periodo non sono state colpite da fenomeni sismici, tanto che l’ultimo terremoto risale a maggio e non ha creato grande popolazione: magnitudo 2.9 con profondità di 7.8 chilometri, epicentro a Castelbuono nelle Madonie. Il sisma non è stato avvertito da molti, principalmente dai residenti di Caltanissetta, e non sono stati segnalati danni a persone o cose. Ora un nuovo terremoto, in provincia di Agrigento, di magnitudo ben più elevata: attese novità a stretto giro di posta.

