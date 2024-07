Terremoto oggi Amatrice ML 1.6/ Ingv ultime notizie: varie scosse anche a Spoleto

Terremoto oggi: trema la terra in Francia

Ogni giorno il sito dell’INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanica italiano, riporta accuratamente tutti i i movimenti tellurici del giorno, in Italia e non soltanto. In questo 1 luglio, nel nostro Paese, al momento non sono state registrate scosse di magnitudo superiore al due ma un sisma di magnitudo ML 2.3 è avvenuto in Francia, vicino Annecy. Il terremoto è stato registrato alle 7:42 di oggi ma nessuna città italiana è nei pressi dell’epicentro.

Terremoto oggi Torino M 2.3/ Ingv ultime notizie, la scossa con epicentro ad Avigliana

Tornando nel nostro Paese, ieri, 30 giugno 2024, un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto a 3 km a Nord Est di Spoleto, in provincia di Perugia, alle 13:32:12, con coordinate geografiche latitudine 42.7530 e longitudine 12.7750 ad una profondità di 7 km. A localizzare il terremoto è stata anche questa volta la Sala Sismica INGV di Roma: nei pressi dell’epicentro troviamo Spoleto, mentre a 6 km ci sono Sant’Anatolia di Marco e Scheggino. A 8 km, invece, troviamo Vallo di Nera e Campello sul Clitunno mentre tra le grandi città più vicine Foligno, Terni e Perugia. Il terremoto, di magnitudo 2.2, non ha fatto registrare danni e conseguenze.

Terremoto oggi Foggia M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Trento

Terremoto oggi: scosse continue a Spoleto

Già prima della scossa dalle 19:32 a Spoleto, altri due terremoti erano stati registrati nel pomeriggio di ieri, il primo alle 13:26:07 e il secondo alle 15:42:44, il primo di magnitudo 2.2 e il secondo 2.5. Le scosse sono avvenute tutte a 3 km da Nord-Est di Spoleto ma non hanno fatto registrare danni. Tra le scosse di magnitudo minore a 2, invece, in mattinata, alle 9:11:21, è stato registrato oggi un terremoto a 3 km a Sud Ovest di Amatrice, in provincia di Rieti, di magnitudo ML 1.6. Nella notte, invece, alle 04:12:47 un terremoto di magnitudo ML 1.7 è stato registrato nello Stretto di Messina, con una profondità di 32 km. Un altro sisma, di magnitudo ML 1.6, è avvenuto a 3 km a Sud Est di Provvidenti, in provincia di Campobasso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA