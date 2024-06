Terremoto oggi Torino M 2.3/ Ingv ultime notizie, la scossa con epicentro ad Avigliana

Le scosse di terremoto avvenute oggi, domenica 30 giugno 2024, in Italia, non sono particolarmente degne di nota: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ne segnala soltanto una di magnitudo superiore a 2, soglia di riferimento per quel che concerne l’avvertimento dei fenomeni da parte della popolazione.

La scossa in questione si è verificata, secondo quanto registrato dalla Sala Sismica di Roma, alle ore 05:31 del mattino ad Avigliana, in provincia di Torino, con coordinate geografiche 45.0860, 7.3920 ad una profondità di 16 km., ed è stata di M 2.3. Tra i Comuni vicini anche Sant’Ambrogio di Torino, Almese, Villar Dora, Buttigliera Alta, Valgioie, Reano, Giaveno, Chiusa di San Michele, Trana, Caprie, Rosta, Rubiana, Condove, Villarbasse, Caselette, Sangano, Coazze, Vaie, Val della Torre, Bruino e Sant’Antonino di Susa. Non si segnalano tuttavia particolari preoccupazioni da parte degli abitanti del posto, se non per quel che riguarda qualcuno che si è svegliato nella notte dopo avere avvertito il lieve tremore della terra.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE MOLTO LIEVI IN TUTTA ITALIA

Tra le scosse di terremoto ancora più lievi che si sono verificate oggi ce n’è anche una di M 1.4, che è stata registrata dall’INGV a Celano, in provincia di L’Aquila, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0250, 13.5220 ad una profondità di 8 km, alle ore 04:13 del mattino. È noto che la zona in questione sia particolarmente soggetta a fenomeni sismici, motivo per cui episodi di così scarsa entità non creano alcun disagio. Episodi di questo genere nelle scorse ore si sono verificati anche in provincia di Perugia, in particolare con epicentro a Norcia, e in provincia di Foggia, in particolare con epicentro a Monte Sant’Angelo.

È tranquilla anche la situazione del terremoto oggi nei Campi Flegrei, dove l’ultima scossa, di M 1.4, risale alle 16:20 di ieri e non è stata avvertita dalla popolazione, che resta comunque in allerta per i fenomeni sismici riscontrati negli ultimi mesi.











